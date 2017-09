Feiert Claudio Pizarro demnächst sein Bundesliga-Comeback? Der 1. FC Köln soll über eine Verpflichtung des Peruaners nachdenken.

Nach dem verpatzten Saisonstart und dem jüngsten Verletzungspech will der 1. FC Köln wohlmöglich noch vor der Winterpause personell reagieren. Wie der "Express" berichtet, denken die "Geißböcke" über eine Verpflichtung von Claudio Pizarro nach.

Der Peruaner, der kommende Woche 39 Jahre alt wird, ist seit dem Sommer vereinslos und könnte deshalb auch nach Schließung des Sommer-Transferfensters sofort engagiert werden. Der Ex-Bremer soll sich zuletzt in London fit gehalten haben.

In dieser Woche mussten die Kölner die Verletzungsmeldungen von Marcel Risse (Meniskus-OP) und Artjoms Rudnevs (Nebenhöhlen-OP) verdauen. Auch Nationalspieler Jonas Hector wird dem FC noch lange fehlen. Durch die drei, vier Langzeitverletzten ergibt sich eine neue Situation“, sagte Sportchef Jörg Schmadtke auf der Mitgliederversammlung. „Vielleicht müssen wir da noch etwas tun.“

Der Kader des Tabellenletzten der Bundesliga ist in der Tat dünn besetzt. Gegenüber "Sky" zeigte sich Schmadtke am Wochenende in dieser Frage selbstkritisch: „Es wäre vermessen zu sagen, wir haben alles richtig gemacht. Im Moment muss man festhalten, dass uns der eine oder andere Spieler noch guttun würde. Wir wollten den Kader nicht in der Breite, sondern in der Spitze verbessern. Das ist uns zugegebenermaßen nicht gelungen."