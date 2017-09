Die Hammer Spielvereinigung hat noch einmal auf dem Spielermarkt zugeschlagen und sich die Dienste des 25 Jahre alten Pascal Schmidt gesichert.

Der offensive Mittelfeldspieler war zuletzt vertragslos und wird daher voraussichtlich schon im nächsten Pflichtspiel der HSV spielberechtigt sein.

Der in Unna wohnende Schmidt zog sich im März beim KFC Uerdingen eine schwere Knieverletzung zu und verließ den Verein daraufhin im Sommer. Inzwischen ist Schmidt wieder vollkommen genesen und trainiert bereits seit einigen Wochen mit der Hozjak-Elf. Bei der HSV wird die neue Offensivkraft zukünftig die Rückennummer 32 tragen. "Pascal hatte Angebote von diversen anderen Vereinen, fühlt sich bei uns aber genau richtig aufgehoben. In Anbetracht unserer langen Verletztenliste passt uns seine Verpflichtung jetzt natürlich besonders gut", freut sich der Coach über seinen neuen Spieler.

Pascal Schmidt kennt die HSV bereits aus seiner Jugend, in der er von 2003 bis 2004 im Hammer Osten auflief. Danach wechselte er zu Rot Weiss Ahlen, wo er in der A-Junioren-Bundesliga-West in 50 Spielen 11 Tore erzielte und in der Saison 2010/2011 sein Profi-Debut in der 3. Liga gab. Darüber hinaus blickt Schmidt beim FC Schalke 04 II, Arminia Bielefeld II, den Sportfreunden Lotte und dem KFC Uerdingen auf 61 Oberliga-Spiele mit 30 Toren und 91 Regionalliga-Einsätze mit 13 Toren zurück.