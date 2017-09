Borussia Dortmund muss voraussichtlich einen Monat lang auf Jadon Sancho verzichten. Der Neuzugang reist mit Englands U17 zur Weltmeisterschaft.

Die Spielberichtigung für die Bundesliga hat er inzwischen, doch Jadon Sancho wird dem BVB trotzdem in den kommenden Wochen noch nicht zur Verfügung stehen. Sancho wurde in den Kader von Englands U17-Nationalmannschaft für die bevorstehende Weltmeisterschaft berufen. Das Turnier findet vom 6. bis zum 28. Oktober in Indien statt.

Sancho hätte in den kommenden Wochen wahrscheinlich auch ohne die Berufung für die Nationalmannschaft keine große Rolle in den Planungen von Trainer Peter Bosz gespielt. "Er hat noch ein bisschen Nachholbedarf", hatte Sportdirektor vor kurzer Zeit erklärt. Das WM-Turnier sollte dem 17-Jährigen dabei helfen, auf das nötige körperliche Niveau für den BVB zu kommen.

Sancho, den der BVB im Sommer von Manchester City geholt hatte, muss sich auf den offensiven Außenbahnen bei der Borussia gegen große Konkurrenz behaupten. In den vergangenen Wochen zeigten Andrey Yarmolenko, Christian Pulisic und Maximilian Philipp dort gute Leistungen. In Kürze kommt André Schürrle nach Verletzung zurück. Und zur Rückrunde ist ja auch Marco Reus wieder da.