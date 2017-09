„Wir treten gegen die spielstärkste deutsche Amateurmannschaft an“, freut sich Mike Terranova auf die Partie am Dienstagabend (19 Uhr) gegen die U 23 des BVB.

„Aber wenn wir den Kampf annehmen, werden wir gewinnen“, gibt sich der RWO-Trainer gewohnt zuversichtlich. Beiwohnen kann man diesem Vorhaben ab 19 Uhr im Stadion Niederrhein.

Zuschauen, aber nicht spielen wird ganz sicher Patrick Bauder. Denn bei dem RWO-Regisseur wurde nach diagnostizierter Bänderdehnung im Knie bei erneuter Kernspin-Untersuchung noch ein Bluterguss im Gelenk gefunden. Er wird für einige Wochen aus dem Rennen genommen, um die Gefahr einer schlimmeren Verletzung zu minimieren. Terranova: „Sein Ausfall ist bitter für uns, aber wir wollen nichts riskieren.“

Deutlich besser sieht es bei Robert Fleßers aus. Er ist seit geraumer Zeit wieder im Training und hatte in Düsseldorf bereit einen Kurzeinsatz. Nach dem Abschlusstraining am Montag zog sich der Trainer mit dem Führungsspieler zurück, um die Einsatzmöglichkeit auszuloten. So wichtig Fleßers für die Mannschaft sein mag, noch wichtiger für die gesamte Saison ist ein völlig gesunder Fleßers. Also auch hier: kein Risiko.

Denn Terranova setzt auch auf den internen Konkurrenzkampf. „Wir haben jetzt zwei gute Spiele gemacht und schon sehe ich bei einigen, dass es im Training etwas gemütlicher zugeht.“ Das gefällt ihm nicht: „Es muss immer um 100 Prozent gehen.“ Deswegen hat er zuletzt Felix Haas in der Innenverteidigung vorgezogen, deswegen hat er auf Maik Odenthal und Dominik Reinert auf den Außen gesetzt. So will er den Druck auf alle erhöhen, vor jedem Spiel hungrig zu sein. Denn mit Rafael Garcia und Patrick Schikowski stehen weitere schnelle Spieler bereit. Beide können zudem auch in der Spitze agieren und bekommen dort Druck von Neuzugang Aloy Ihenacho.

Aber zu Haas: „Felix ist ein ganz wichtiger Spieler für uns. Er ist respektiert, er redet viel auf dem Platz und seine Nebenleute hören auf ihn.“ Er sei nach einem Jahr Verletzungszeit zurück gekommen und seitdem von Spiel zu Spiel besser geworden. Damit ist er für die Viererkette gesetzt, in der auch Daniel Heber, Jannik Löhden und regulär Tim Hermes stehen. Offen lässt Terranova noch, ob Maik Odenthal vor Hermes spielt, oder ob Hermes den offensiven Part auf der linken Bahn gibt.

Yassin Ben Balla musste wegen Erkältung einige Tage mit dem Training aussetzen, ist jetzt wieder dabei. Er soll spielen, gut möglich aber, dass es nicht für die volle Distanz reicht. Die ging zuletzt immer und wieder formstabil Alex Scheelen.

Enes Topal, Tarik Kurt oder Marvin Lorch sind weitere Kandidaten für die Offensive, aber noch nicht ganz dran. Zumal sich Terranova gegen die spielfreudigen Talente der Dortmunder für ein ähnliches Konzept wie gegen Fortuna Düsseldorf entscheiden dürfte: „Man muss denen auch den Spaß am Spiel nehmen.“