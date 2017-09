Die Mannschaft von Borussia Dortmund wirkt stabiler und hungriger als im Vorjahr. So ist die Meisterschaft nicht bloß ein unrealistisches Wunschdenken. Ein Kommentar.

Irgendetwas ist diese Saison anders bei Borussia Dortmund. Jeder im Stadion kann es spüren. Die Mannschaft wirkt gereifter, das heißt: stabiler und hungriger als im Vorjahr. Zugegeben, für Prognosen ist es nach sechs Bundesliga-Spieltagen viel zu früh. Doch wollen wir folgende Fakten festhalten:

Keine andere Mannschaft schoss bisher mehr Tore als der BVB in der Bundesliga 2017/18. Exakt 19 Stück — das sind 3,16 pro Spiel.

Nicht nur Aubameyang trifft: Sieben Torschützen hatte der BVB bisher. Philipp traf schon viermal und macht die Angriffsreihe flexibler.

Mit einer Passgenauigkeit von 86 Prozent bei 72 Prozent Ballbesitz zeigt das Team von Trainer Peter Bosz besten Guardiola-Fußball.

Keine andere Mannschaft kassierte deshalb weniger Tore: ein einziges. Hochgerechnet auf die Saison wären das nicht einmal sechs.

So ist die Deutsche Meisterschaft, die von den Fans bereits besungen wird, keine Utopie mehr. Die Mannschaft, so jung sie immer noch ist, hat das Zeug zum gleichwertigen Titelkampf mit den alternden Bayern.

München leistet sich leichtfertige Punktverluste wie beim 2:2 gegen Wolfsburg. Nur sollte man nicht dem branchenüblichen Reflex verfallen und aus der Momentaufnahme einen Grundsatz ableiten. Der Vorsprung von drei Punkten ist umgerechnet nur ein einziges Spiel.

Spielweise von BVB-Trainer Bosz birgt ein großes Risiko

Die Bosz-Spielweise mit jetzt 14 Toren in drei Spielen birgt ein großes Risiko. Wer so konsequent in der gegnerischen Hälfte attackiert, spielt hinten in der Abwehr sehr verwundbar. In der Champions League haben die Tottenham Hotspurs diese kleine Schwäche beim 3:1 offengelegt. Auch in der Bundesliga wird man dahinter kommen, wie man den BVB knackt.

Erst dann wird sich erweisen, ob Borussia Dortmund im ersten Jahr nach Trainer Tuchel schon reif für die Meisterschaft ist. Soll man deshalb tiefstapeln? Gewiss nicht! Der BVB spielt nicht nur den schönsten Fußball der Bundesliga zurzeit. Sondern auch den erfolgreichsten. Man kann das nicht oft genug sagen.

