Blau-Weiß Mintard bleibt in der Bezirksliga Niederrhein 3 das Maß der Dinge. Gegen die SpVgg Meiderich 06/96 feierte der Spitzenreiter einen 9:1 (4:0)-Kantersieg.

Sieben Gegentore bei Rot-Weiß, sogar neun in Mintard – Mülheim ist in dieser Saison offensichtlich kein gutes Pflaster für die Meidericher. Mintard führte schon nach sechs Minuten mit 2:0. „Danach ist der Gegner völlig in sich zusammengebrochen“, meinte Blau-Weiß-Coach Ulf Ripke.

Der Trainer weiter: „Natürlich war der Sieg in der Höhe verdient, aber man muss das Ergebnis auch richtig einordnen.“ Die Mülheimer konnten es sich sogar leisten, in der letzten halben Stunde einen Gang zurückzuschalten. Zu dem Zeitpunkt führte der Tabellenerste bereits mit 7:1. Torjäger Mathias Lierhaus wurde nach drei Toren sogar schon in der 62. Minute ausgewechselt.

Für Mintard war es der achte Sieg im achten Spiel. Der Vorsprung auf Blau-Gelb-Überruhr beträgt sechs Punkte.