Bei der Schalker 0:2-Niederlage in Hoffenheim lassen die Gäste mehrere gute Chancen aus. Viel Lob aber erhält allerdings Amine Harit. Der Neuzugang wird immer stärker.

Christian Heidel ist ein ausgewiesener Statistik-Fan. Bei jeder Begegnung verschlingt der Sportvorstand des FC Schalke 04 sämtliche Spiel-Daten, um daraus zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen. Nach der 0:2 (0:1)-Pleite bei der TSG Hoffenheim, die Dennis Geiger (13.) und Lukas Rupp (90.+3) besiegelten, sagte Heidel an der gleichen Stelle, an der er vor Jahresfrist eine Brandrede nach der vierten Niederlage in Folge gehalten hatte: „Sauer bin ich diesmal nicht. Aber enttäuscht. Wir hatten 17:12 Torschüsse und sind richtig gut aufgetreten.“

Das ist der Unterschied zur Saison 2016/2017, die für Schalke böse mit dem Versinken im Mittelmaß endete. Die Königsblauen machen zwar unter Trainer Domenico Tedesco noch längst nicht alles richtig, agieren aber dominanter, druckvoller und kreativer.

Und das, obwohl mit Leon Goretzka (gesundheitlich angeschlagen) und Nabil Bentaleb (muskuläre Probleme) das Mittelfeld-Herzstück fehlte. Dafür schlüpft der junge Amine Harit immer mehr in die Rolle des ideenreichen Antreibers. Harit war in Hoffenheim Schalkes Lichtblick im Niederlagen-Frust.

„Ich fand Amine sehr, sehr stark. Er ist eigentlich nur durch Fouls vom Ball zu trennen. Er agiert unheimlich fleißig, ist taktisch gut. Vom Gefühl her empfinde ich es so, dass er von Woche zu Woche besser wird“, bilanziert Heidel.

Tedesco: „Er ist das gewohnt“

Der filigrane Harit war von den TSG-Defensivkräften kaum zu bändigen, holte vier Freistöße heraus, fädelte etliche Angriffe mit enorm hohem Tempo ein und gewann fast 60 Prozent seiner Zweikämpfe. „Genau deswegen haben wir Harit auch geholt“, sagt Domenico Tedesco, der jungen Spielern grundsätzlich Vertrauen entgegenbringt. Dass beim aus Nantes geholten Offensiv-Talent noch mehr geht, steht für Tedesco außer Frage: „Er ist noch längst nicht am Ziel.“ Sorgen, dass das 65-Kilogramm-Leichtgewicht mit der Bundesliga-Härte Probleme bekommen könnte, hat der Trainer keine: „Amine ist das aus Frankreich gewohnt.“

Bei der Verpflichtung des 20-Jährigen hatten sich die Schalker viel Zeit gelassen. „Wir haben sehr genau hingeschaut und zehn Spiele von ihm intensiv angeguckt. Wir haben den Spieler analytisch ausein­andergenommen und uns gefragt: Passt er zu Schalke 04? Wir waren alle der Meinung, dass er passt“, sagt Christian Heidel.

Domenico Tedesco studierte Harit ebenfalls intensiv, verschlang etliche Videos des Spielers. Heidel: „Zusammen mit unserem Scout Fabio Casanuevo hat Domenico stundenlang über Amine gesprochen.“ Die Tatsache, dass Harit nur ein einziges Tor für den FC Nantes in der französischen Ligue 1 erzielte, störte Schalke dabei nicht. Ganz im Gegenteil. Heidel: „Wenn Amine letzte Saison zehn Tore geschossen hätte, dann wäre an seine Ablösesumme noch eine Null angehängt worden.“ Harit kostet im Paket rund zehn Millionen Euro.

Meyer: „Weiter hart arbeiten“

Er alleine bedeutet für Schalke 04 trotz aller Qualität aber noch keine Garantie, wieder in den europäischen Wettbewerb einzuziehen. Nach sechs Spielen steht Schalke mit neun Punkten ordentlich, aber nicht überragend da. „Wir haben bis auf Dortmund gegen alle Teams aus dem oberen Drittel gespielt“, sagt Heidel und schiebt nach: „Künftig müssen wir uns für solche Leistungen wie in Hoffenheim auch belohnen.“

Mittelfeldspieler Max Meyer ärgerte sich: „Wir haben uns so viele Chancen herausgespielt wie in der ganzen Saison zusammen nicht. Wenn man dann verliert, ist es ziemlich bitter.“ Meyer blickt dennoch kämpferisch nach vorne: „Wir werden weiter hart arbeiten und wollen es am Freitag zu Hause gegen Leverkusen besser machen.“ Nur mit schönem Fußball wird das Euro-Comeback nicht funktionieren. Domenico Tedesco muss seinen Profis dringend mehr Kaltschnäuzigkeit einimpfen.