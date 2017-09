Damian Apfeld (31) ist seit Juli dieses Jahres Trainer bei der U19 von Rot-Weiss Essen. Er sprach über seine ersten Monate bei RWE und das Saisonziel.

Der Schock ist längst verdaut. Neue Zeiten sind für die A-Junioren von der Hafenstraße angebrochen. Nach dem Abstieg der RWE-U19 aus der A-Junioren-Bundesliga peilen die Essener die Rückkehr in die höchste Spielklasse im deutschen Jugendfußball wieder an. Neu an der Seite der jungen Kicker: Trainer Damian Apfeld. Der 31-Jährige startete mit den Essenern gut in die neue Spielzeit der U19-Niederrheinliga. Drei Siege aus drei Spielen. Am Sonntag beschmutze die SSVg Velbert beim 1:0 (1:0)-Sieg über die RWE-Auswahl die weiße Weste der Essener und sorgte für den ersten Dämpfer.

Apfeld: "Man muss immer mit einer Niederlage rechnen"

Nichtsdestotrotz sei die Apfeld-Elf sehr gut in die Saison gestartet, was auf eine intensive Vorbereitung zurückgehe, versicherte der junge Trainer. Mit einer Niederlage sei zu rechnen gewesen.

Jetzt soll wieder eine neue Serie her. Denn das Ziel „Wiederaufstieg“ steht bei RWE an erster Stelle. „Wir haben vor dem ersten Spieltag ganz klar formuliert, dass am Wiederaufstieg kein Weg vorbeiführen wird, da gibt es keine zwei Meinungen.“ Um dieses Ziel am Ende zu realisieren, muss der Favorit zielstrebiger agieren. Damit spielt der RWE-Trainer auf den Aussetzer in Velbert an. Ein Qualitätsproblem gibt es nach Meinung des ehemaligen Schonnebeckers nicht. „Natürlich ist es nach einem Abstieg für jede Mannschaft schwierig, ein geeignetes Aufgebot zu formieren, aber für die aktuelle Spielzeit in der Niederrheinliga wurde unser Kader hervorragend zusammengestellt.“

Besonders betont der A-Lizenz-Trainer die „gute Balance“ seiner Mannschaft: „Wir haben 15 Jung-Jahrgänge in einem 24-Mann-Kader, dazu hervorragende Einzelspieler. Als Trainer bin ich dahingehend sehr zufrieden, da brauche ich kein Haar in der Suppe zu suchen“, gibt Apfeld mit einem leichten Schmunzeln wieder. Die Tabellenführung haben die Essener aber vorerst an VfR-Krefeld-Fischeln abgeben müssen. In der kommenden Woche können Apfeld und seine RWE-Jungs dann zeigen, ob sie sich von der überraschenden Niederlage in Velbert erholt haben, wenn es gegen den Tabellendritten FSV Duisburg zu spielen gilt.