Am achten Spieltag der Oberliga Niederrhein schoss Marvin Ellmann beim 5:4 (3:1) gegen SF Baumberg alle fünf ETB-Tore und sicherte somit den Sieg im Alleingang.

Eine wilde und turbulente Partie sahen knapp 300 Zuschauer am Sonntagnachmittag im altehrwürdigen Stadion Uhlenkrug in Essen. Die Oberligisten ETB SW Essen und Sportfreunde Baumberg entführten die Zuschauer beim 5:4-Torfestival auf eine Achterbahn der Gefühle. Dass dieses Spiel Spektakel-Charakter besitzen würde, zeigte sich bereits in den ersten Minuten der Partie.

Bereits in der sechsten Spielminute gingen die Gastgeber durch ihren erfolgreichsten Torjäger, Marvin Ellmann, mit 1:0 früh in Führung. Das zweite Tor ließ dann nicht lange auf sich warten. In der 13. Spielminute war es wieder Ellmann, der den Ball in den Baumberg-Kasten beförderte. Noch vor der Pause erhöhte der 30-Jährige auf 3:0 (32.). Alles sah danach aus, als sei das Spiel zu diesem Zeitpunkt schon entschieden. Der Treffer von Baumbergs Antonio Munoz-Bonilla kurz vor der Halbzeit in der 39. Spielminute aber verhinderte dies und leitete gleichzeitig eine kleine Aufholjagd der Gäste ein.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Sportfreunde in der 55. Spielminute durch einen Foulelfmeter und Kosi Saka auf 2:3 heran. Die Kaltschnäuzigkeit von Marvin Ellmann aber verhinderte Schlimmeres. Seine Treffer zum 4:2 und 5:2 in der 60. und 83. Spielminute machten den Deckel weitestgehend drauf – dachte man zumindest am Uhlenkrug. Die beiden Gästetreffer durch Alin Can Ilbay und Robin Hömig in den Minuten 84 und 90 ließen die Fans des ETB noch einmal zittern. Am Ende aber konnte die Elf von Trainer Manfred Wölpper nach zuletzt zwei Niederlagen wieder siegen und behält auch weiterhin im heimischen Uhlenkrug-Stadion die weiße Weste.

Wir haben einen Rotz gespielt, das muss man ganz ehrlich sagen Sportfreunde-Trainer Salah El Halimi

Dass seine Mannschaft die ausgezeichnete Heimbilanz weiter ausbauen konnte, war eines der wenigen Dinge, die Wölpper nach dem Spiel freuten: „Positiv ist, dass wir auf heimischen Boden lange ungeschlagen sind und unsere Heimstärke weiterhin bewahren konnten.“ Trotz der eingefahrenen drei Punkte wurmte den 59-Jährigen die Fahrlässigkeit seiner Mannschaft sehr: „Wir haben gewonnen, eigentlich müsste ich sehr zufrieden sein. Dennoch ärgere ich mich schon darüber, dass wir bei der 3:0- sowie 5:2-Führung das Spiel eigentlich schon entschieden hatten und es trotzdem noch einmal spannend machen.“

Hätte man Wölpper aber vor dem Spiel gesagt, dass seine Mannschaft 5:4 gegen die Sportfreunde Baumberg gewinnen würde, hätte er dies sofort unterschrieben, gestand der ehemalige MSV-Trainer. „Wenngleich mich die vier Gegentore unglaublich verärgern, haben wir insgesamt ein sehr gutes Spiel abgeliefert“, fasste Wölpper zusammen.

Sein Gegenüber hingegen, Sportfreunde-Trainer Salah El Halimi, fand keine warmen Worte für den Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben einen Rotz gespielt, das muss man ganz ehrlich sagen“, fasste er die Leistung seiner Mannschaft beim Gastspiel in Essen zusammen.