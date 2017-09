Der TuS Haltern hat Westfalia Herne von der Tabellenspitze in der Oberliga Westfalen gestürzt.

Im Duell der Aufsteiger besiegten die Seestädter den bisherigen Ligaprimus vor 800 Zuschauern in der Stausee-Kampfbahn mit 4:1 (2:0).

„TuS Haltern ist hochverdienter Sieger. Das muss man neidlos anerkennen“, zeigte sich Hernes Trainer Christian Knappmann nach der ersten Saisonniederlage als fairer Verlierer. „Es war klar, dass wir nicht 34 Spiele ohne Niederlage überstehen würden. Wir waren letzte Woche fast schon fällig. Jetzt hat es uns erwischt.“

Das Spiel stand taktisch auf einem hohen Niveau, auch wenn es für die Zuschauer deshalb über weite Teile nicht schön anzusehen war. Zumindest die Halteraner Fans wurden mit vier Treffern entschädigt. Es war klar, dass derjenige in Nachteil geraten würde, der den ersten Fehler produziert. „Dass wir die Steilvorlage für 'Ö' zum 1:0 geben, war deshalb richtig bitter. Wir wären mit einem Punkt zufrieden gewesen“, resümierte „Knappi“.

Maurice Temme verschätzte sich und Halterns Torjäger vom Dienst Stefan Oerterer spritzte in das unsaubere Abspiel und lochte ein. Knappmann ahnte bereits zu diesem Zeitpunkt nichts Gutes. „Wenn du in Haltern 0:1 zurückliegst, bis du dem Tode geweiht.“ Nur sieben Minuten später erhöhte Oerterer mit seinem zweiten Treffer nach einem herrlichen Konter auf 2:0. „Das war klasse herausgespielt“, freute sich Halterns Trainer Magnus Niemöller.

"Auf den Premiumplätzen der Oberliga"

Herne, das kurzfristig auf Fatlum Zaskoku verzichten musste, versuchte im zweien Durchgang alles. Aber es gab kein Durchkommen im Abwehrnetz der Halteraner. Als Maurice Kühn neun Minuten vor dem Ende den Ehrentreffer erzielte, war es schon zu spät. Sechzig Sekunden zuvor hatte Jannis Scheuch mit dem 3:0 für Halten den Deckel drauf gemacht. In der Nachspielzeit erzielte Dennis Drepper sogar noch das 4:1.

„Der Sieg war vielleicht am Ende um einen Treffer zu hoch. Aber wir sind natürlich brutal zufrieden. Wir sind auf den Premiumplätzen der Oberliga. Das ist super“, jubelte Niemöller. Während der TuS Haltern mit 13 Punkten auf den fünften Platz vorgerückt ist, ist Herne mit einem Zähler mehr auf den vierten Rang abgefallen. „Für beide Vereine lügt die Tabelle nicht. Wir gehören beide in den oberen Bereich und werden das in den nächsten Wochen auch unter Beweis stellen“, ist sich Niemöller sicher.