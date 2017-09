Der Wuppertaler SV verlor am 10. Spieltag der Regionalliga West bei Alemannia Aachen auch in der Höhe verdient mit 1:4 (0:2).

Nach dem 3:0-Heimsieg über Aufstiegs-Favorit Viktoria Köln unter der Woche wurde es im Lager von Regionalligist Wuppertaler SV noch richtig euphorisch. Doch so schnell die positive Grundstimmung bei der Mannschaft von Trainer Stefan Vollmerhausen aufkam, so zügig war sie nach der 1:4 (0:2)-Niederlage bei Alemannia Aachen am Sonntag auch schon wieder verflogen.

Bereits in der 8. Spielminute erzielte Tobias Mohr nach einem Konter der Alemannia die frühe Führung, die den Aachenern wie schon beim Auswärtssieg in Dortmund vergangene Woche in die Karten spielte. Kurz vor der Halbzeit Pause erhöhte Tobias Lippold für den ehemaligen Bundesligisten mit einem unglaublichen Treffer aus rund 40 Metern auf 2:0, der gleichzeitig den Pausenstand bedeutete, nachdem ein erneuter Lippold-Treffer aus der 48. Minute wegen einer vermeidlichen Abseitsstellung nicht anerkannt wurde.

Windmüller kann verkürzen

Nach dem Wechsel kam der Wuppertaler SV frisch aus der Kabine und versuchte schnell den Anschluss zu erzielen, was auch gelang. Ex-RWE-Akteur Gino Windmüller traf von der Strafraumgrenze zum 1:2 für den WSV und ließ wieder Hoffnung für die Vollmerhausen-Elf aufkommen.

Die Aufholjagd beendete jedoch in der 62. Spielminute Alemannia-Stürmer Junior Torunarigha, der per Schlenzer in den Winkel ein Zuspiel von Meik Kühnel mustergültig vollendete. Kühnel selbst krönte seine starke Leistung dann kurz vor dem Schlusspfiff mit dem 4:1 und machte den dritten Saisonsieg für die Mannschaft von Trainer Fuat Kilic perfekt.

Am kommenden Samstag muss die Alemannia dann zum schwierigen Auswärtsspiel beim KFC Uerdingen antreten. Der Wuppertaler SV empfängt Rot-Weiß Oberhausen.