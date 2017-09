Mit leeren Händen endete für die TuS Hattingen die Auswärtspartie gegen die SF Bochum-Linden.

Der Gastgeber siegte mit 3:1. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Anstelle von Jürgen Duah war nach Wiederbeginn Hubertus Thiers für Bochum-Linden im Spiel. Marvin Kroki brach für die SF Bochum-Linden den Bann und markierte in der 62. Minute die Führung für Bochum-Linden. Haris Abdulahovic versenkte die Kugel zum 2:0 für die SF Bochum-Linden (75.) Mit dem 3:0 für Bochum-Linden von Hasan Akkan hatte das Spiel seinen Sieger in der 90. Minute eigentlich schon gefunden. Kurz vor Ultimo war noch Tim Wasserloos zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Hattingen verantwortlich (90.). Schließlich schlug die SF Bochum-Linden vor heimischer Kulisse die TuS Hattingen im siebten Saisonspiel souverän.

Seit sieben Begegnungen hat Bochum-Linden das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Die SF Bochum-Linden bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Bochum-Linden vier Siege und drei Unentschieden auf dem Konto. Die SF Bochum-Linden übernimmt nach dem errungenen Dreier die Tabellenführung der Bezirksliga Westfalen 10. Prunkstück von Bochum-Linden ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst fünf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert.

Die gute Bilanz von Hattingen hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die TuS Hattingen bisher vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Durch diese Niederlage fällt Hattingen in der Tabelle auf Platz vier. Der Angriff der TuS Hattingen wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 20-mal zu. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist die SF Bochum-Linden zum SV Wanne 11, gleichzeitig begrüßt Hattingen den DJK Adler Riemke auf heimischer Anlage.