Mit leeren Händen endete für die Sportfreunde Siegen die Auswärtspartie gegen den 1.

FC Kaan-Marienborn. Der Gastgeber gewann 1:0. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Am Ende ging die Tendenz in eben diese Richtung – es war lediglich ein Treffer, der über Sieg und Niederlage entschied.

Siegen setzte auf dieselbe Startelf wie im letzten Spiel. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Mats-Lukas Scheld stellte schließlich in der 61. Minute vom Elfmeterpunkt den 1:0-Sieg für den 1. FC Kaan-Marienborn sicher. Zum Schluss feierte Kaan-Marienborn einen dreifachen Punktgewinn gegen die Sportfreunde Siegen.

Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den 1. FC Kaan-Marienborn zu besiegen. Kaan-Marienborn sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon fünf vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu. Nach dem Dreier gegen Siegen führt der 1. FC Kaan-Marienborn das Feld der Oberliga Westfalen an. An der Abwehr von Kaan-Marienborn ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst sieben Gegentreffer musste der 1. FC Kaan-Marienborn bislang hinnehmen.

Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei der Sportfreunde Siegen etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte der Gast. Der Absteiger hat auch nach der Pleite die fünfte Tabellenposition inne. Nächster Prüfstein für Kaan-Marienborn ist Rot Weiss Ahlen auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:00). Siegen misst sich zur selben Zeit mit dem FC Brünninghausen.