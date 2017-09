Am Sonntag holte die U19 von Arminia Klosterhardt gegen die erfolgreichen Junioren des BVB einen Punkt. Am Ende ärgerte sich der Underdog sogar.

Von Erfurcht war nichts zu spüren, als die Arminia am Sonntagvormittag den großen BVB empfing. Vor dem Anpfiff fanden sich die Grün-Weißen wie gewohnt in einem Kreis zusammen und führten ihr Ritual durch: Explosives Wegrennen und danach nochmal zusammenkommen und den Matchplan durchgehen. Damit schwor sich die Elf von Robin Krüger auch gegen den Meister aus dem Vorjahr ein und das mit großem Erfolg.

Ein 3:3 gab es auf Seiten der Arminen gegen den Top-Favoriten zu bejubeln. So richtig Freude wollte bei den Oberhausenern aber nicht aufkommen, denn bis zur 80. Minute führte der Aufsteiger noch mit 3:1. "Wenn ich versuche das Spiel nüchtern zu betrachten, muss ich sagen, dass wir unsere Dinge gut umgesetzt und wenig zugelassen haben. Deshalb wären wir rein objektiv betrachtet der verdiente Sieger gewesen", bringt Robin Krüger die Gefühlslage nach einer sehr starken Partie seines Teams auf den Punkt.

Die Fakten sind nicht berauschend: Die Arminia ist nach dem Punktgewinn gegen Dortmund immer noch sieglos und weiterhin die Schießbude der Liga mit nunmehr 25 Gegentoren. Was die Aussage von Krüger und die Reaktion nach dem Spiel aber signalisiert, ist, dass Klosterhardt nach sechs Spielen Anlauf spätestens mit dem Ausrufezeichen gegen den großen BVB in der Liga angekommen ist. Das sieht auch Krüger so: "In den letzten drei Spielen hatten wir schon Punkte verdient gehabt. Da gingen wir aber immer als Verlierer vom Platz. Nun halten wir für eine sehr gute Leistung wenigstens einen Punkt in den Händen. Trotzdem wird es höchste Zeit, dass die Mannschaft, für das was sie leistet, gebührend belohnt wird."

Die Grundtugenden, die den Junioren der Arminia zunehmend bessere Leistungen und endlich, wenn auch zunächst nur kleine Erfolgserlebnisse bescheren, bringt Krüger folgendermaßen auf den Punkt: "Taktisch haben wir aufgrund der langen Zeit, die wir mit den Jungs zusammenarbeiten, gewisse Basics und Prinzipien einstudiert, die wir vor jedem Spiel kurz ansprechen. Generell sitzen sie aber und gelten gegen jeden Gegner." Entscheidender ist für Krüger neben den taktischen Aspekten vor allem die mentale Stärke: "Es kommt immer darauf an, Herz und Mut zu zeigen. Wir müssen beweisen, dass wir Manns genug ist, es auch mit vermeintlich stärkeren Gegnern aufzunehmen," sagt er.

Die bärenstarke Leistung gegen den BVB könnte dem ohnehin schon gewachsenen Selbstvertrauen des Underdogs nochmal einen zusätzlichen Schub für die nächsten Spiele verleihen. Direkt weiter geht es für Klosterhardt aber nicht: "Wir haben in der Liga zunächst bis zum 15. Oktober Pause. In dieser Zeit müssen wir hart arbeiten, um den Schwung optimal mitzunehmen," sagt Krüger. Sorge, dass dies nicht funktionieren wird, hat der 28-Jährige aber nicht: "Aufgrund der jüngsten Leistungen denke ich, dass wir das schaffen. Wenn ich unsere Entwicklung nochmal betrachte, freue ich mich auf die nächsten Aufgaben."