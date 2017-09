Beim Heisinger SV holte sich die VfL Sportfreunde 07 eine 3:7-Schlappe ab.

Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Heising. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Beim Gastgeber standen diesmal Schmidt, Schmidt, Kröhnert und Szunyog statt Robert, Mackowski, Azatoglu und Beckmann auf dem Platz. Auch die 07er veränderte die Startelf und schickte Greim und Jorczenink für Honings und Neumann auf das Feld.

Die 30 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Mario Schütt brachte den HSV bereits in der vierten Minute in Front. Timo Schmidt trug sich in der 22. Spielminute in die Torschützenliste ein. Das 1:2 der VfL Sportfreunde 07 stellte Felix Greim für den Gast sicher (31.). Mike Dzierzon verwandelte in der 45. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung des Heisinger SV auf 3:1 aus. Mit der Führung für den Tabellenführer ging es in die Kabine. Anstelle von Matthias Schuster war nach Wiederbeginn Sebastian Neuhaus für die 07er im Spiel. Niklas Nadolny (62./73.) und Dzierzon (66.) erhöhten den Spielstand auf 6:1. Malte Bauschulte, der von der Bank für Florian Hermey kam, sollte für neue Impulse bei der VfL Sportfreunde 07 sorgen (64.). Mit zwei schnellen Treffern von Bauschulte (74.) und Greim (76.) machte die Sportfreunde deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Marvin Warnaß stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 7:3 für Heising her (87.). Letztlich feierte die Heisinger gegen die 07er nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Sechs Spiele ist es her, dass der HSV zuletzt eine Niederlage kassierte. Der Heisinger SV setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon sechs Siege auf dem Konto. Heising ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. Der Angriff des HSV wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 22-mal zu.

Mit dem Gewinnen tat sich die VfL Sportfreunde 07 zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen. Durch diese Niederlage fällt die 07er in der Tabelle auf Platz neun. Nächster Prüfstein für den Heisinger SV ist auf gegnerischer Anlage die Essener SG 99/06 (Sonntag, 15:00 Uhr). Die VfL Sportfreunde 07 misst sich am gleichen Tag mit der Zweitvertretung des SV Burgaltendorf.