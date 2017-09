Zweitligist VfL Bochum hat gegen Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt 2:0 (2:0) gewonnen.

Die Noten der Bochumer in der Übersicht:



Manuel Riemann (2-): Stand nach überstandenem Muskelfaserriss wieder im Tor. Bei drei hohen Bällen wirkte er etwas unsicher. Als er den Freistoß von Kittel in der 58. Minute im Nachfassen hielt, feierten ihn die Bochum-Fans mit „Manuel Riemann“-Sprechchören. Sensationelle Parade gegen Kutschke (64.).



Stefano Celozzi (3-): Er ist längst nicht wieder der Alte. Oft stand er zu weit weg von seinen Gegnern, ließ sich austanzen und hinterlaufen. Dann hatte er wiederum Phasen, in denen er die rechte Seite souverän im Griff hatte. Ein durchwachsenes Spiel.





Patrick Fabian (3-): Er ließ Morales außer Acht, so dass der Ingolstädter frei zum Schuss kam – glücklicherweise aber nur die Latte traf. Leistete sich viele Fehler, hatte Probleme mit dem schnellen Spiel – ein Resultat der kurzen Regenerationszeit nach dem Nürnberg-Spiel. In den Zweikämpfen jedoch mit der gewohnten und bei den Gegnern gefürchteten Robustheit.



Felix Bastians (2): In der Innenverteidigung unverzichtbar, als Torschütze immer mehr gefragt. Felix Bastians erzielte gegen Ingolstadt seinen dritten Treffer in dieser Saison (24.). Eine überzeugende Leistung des VfL-Kapitäns.



Danilo Soares (3): Er sah die Gelbe Karte (53.) – Schiedsrichter Schlager hatte ein taktisches Foul ausgemacht. Zuvor hatte der Brasilianer, der seit seinem starken Beginn beim VfL etwas nachgelassen hat, in einigen Situationen Probleme mit Pledl. Dafür eroberte häufig den Ball und arbeitete dann ansehnlich nach vorne.



Anthony Losilla (3): Der Franzose spielte – wie nahezu immer in dieser Saison – eine unauffällige, aber solide Rolle. Bei ihm wechselten sich gute Aktionen mit weniger guten ab. Insgesamt aber war Losilla gegen Ingolstadt ein verlässlicher Akteur im VfL-Dress.



Kevin Stöger, bis 74. (1-): Die schlechte Nachricht vorab: Der Österreicher wird beim Auswärtsspiel in Kiel am achten Spieltag fehlen. Er sah in der 31. Minute die Gelbe Karte – die fünfte in der Saison. Was seinen Ausfall so bitter macht: Gegen Ingolstadt unterstrich Stöger einmal mehr seine hervorragende Form. Er bereitete beide Treffer vor, harmonierte wieder einmal prächtig mit Kruse und war an jeder gefährlichen Situation der Bochumer beteiligt. Stehende Ovationen bei seiner Auswechlsung (74.).



Lukas Hinterseer, bis 82. (4): Der Österreicher hielt sich gegen seinen ehemaligen Klub zurück. Sein Einsatz stimmte zwar – wie bei allen Bochumern –, doch Hinterseer blieb den Beweis seiner Torgefährlichkeit schuldig. Hatte lediglich eine Chance – nach einem Konter im zweiten Durchgang.



Robert Tesche (3-): Gegen Nürnberg hatte er auffälliger gespielt, doch dem 30-Jährigen war die kurze Regenerationszeit zwischen den beiden Partien anzumerken. Konnte einige Ballgewinne verbuchen, allerdings fehlten gegen Ingolstadt die zwingenden Aktionen nach vorne.



Robbie Kruse (1-): Der Australier profitiert derzeit davon, dass das Zusammenspiel mit Stöger so prächtig funktioniert. Bärenstarker Treffer zum 2:0 (27.), starke Tempoläufe, gute Pässe auf seine Kollegen. Kruse beweist immer mehr, dass er eine Bereicherung für den VfL ist. Auch in der Defensive mit ordentlicher Leistung. Es gibt wenig, was er derzeit als Einzelspieler noch besser machen könnte.



Dimitrios Diamantakos, bis 87. (4-): Der Grieche hatte zunächst Glück, dass Schiedsrichter Schlager die Fahne gehoben hatte, bevor er das Zuspiel von Kruse vertändelte. War im zweiten Durchgang etwas auffälliger, dafür aber ungefährlich. Lediglich ein Pass in den Strafraum, den Wahl beinahe ins eigene Tor gelenkt hätte, brachte FCI-Torhüter Nyland in Bedrängnis.