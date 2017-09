Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von Viktoria Köln gegen Preußen Münster.

Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelt sich auch im Ergebnis wider.

Im Vergleich zum letzten Ligaspiel standen bei Viktoria Köln fünf neue Spieler in der Startelf. Arfaoui, Amanatidis, Höflich, Hornbruch und Drndar ersetzten Karagümrüklü, Ballo, Burovac, Bilgic und Bird. Die 150 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Tobias Heering brachte Preußen Münster bereits in der siebten Minute in Front. Tyrese Serdal Nnadi Williams nutzte die Chance für Münster und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Köln stellte in der 41. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Thierno Mamadou Ballo, Terence Okoeguale und Serhat Bilgic für Aldin Drndar, Charalampos Amanatidis und Timo Siebertz auf den Platz. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 50. Minute versenkte Ballo den Ball im Tor des SCP und verkürzte damit den Rückstand auf 1:2. In der 80. Minute gelang der Viktoria, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Okoeguale. Preußen Münster ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Viktoria Köln noch ein Unentschieden.

Trotz eines gewonnenen Punktes fällt Münster in der Tabelle auf Platz zehn. Siegreich gestalteten beide Mannschaften ihre bisherigen Spiele selten. Wie auch diesmal spielte man meistens Remis. Während Köln auf drei Unentschieden kommt, blickt der SCP auf insgesamt drei Remis. Borussia Dortmund tritt am kommenden Samstag bei der Viktoria an, Preußen Münster empfängt am selben Tag Borussia Mönchengladbach.