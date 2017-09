Die Reserve des SV Burgaltendorf und die Zweitvertretung von Blau-Weiß Mintard verließen den Platz beim Endstand von 1:2.

In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

In der Startformation setzte der SV Burgaltendorf II auf frisches Blut und brachte mit Romberg und Weißenfels für Neuhaus und Rohde zwei neue Akteure. Darius Kretschmann brachte Mintard in der 35. Minute nach vorn. Zur Pause behielt Blau-Weiß Mintard II die Nase knapp vorn. Bei Mintard kam zu Beginn der zweiten Hälfte Robert Pobisch für Thomas Hildebrandt in die Partie. Tobias Peschel versenkte die Kugel zum 2:0 (65.). In der 75. Minute stellte Burgaltendorf II personell um: Per Doppelwechsel kamen Dennis Berghoff und Mario Dubbert auf den Platz und ersetzten Marc Hohns und Falk Romberg. Vor 44 Besuchern gelang Jan Baumann in der 76. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für den Gastgeber. Die 1:2-Heimniederlage des SV Burgaltendorf II war Realität, als Schiedsrichter Kai Gohlke die Partie letztendlich abpfiff.

Trotz der Niederlage behält die Burgaltendorfer den zwölften Tabellenplatz. 6:23 – das Torverhältnis von Burgaltendorf II spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Mit dem Dreier springt Blau-Weiß Mintard II auf den achten Platz der Kreisliga A Essen – Gruppe 2. Vor heimischer Kulisse bleibt der SV Burgaltendorf II weiter sieglos. Nächster Prüfstein für Burgaltendorf II ist auf gegnerischer Anlage die VfL Sportfreunde 07 (Sonntag, 11:00 Uhr). Mintard misst sich am gleichen Tag mit dem FC Kray II.