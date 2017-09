Borussia Dortmund errang am Sonntag einen 3:1-Sieg über Arminia Bielefeld.

Als Favorit rein – als Sieger raus. Dortmund hat alle Erwartungen erfüllt. Am Ende stand der Gastgeber als Sieger da und behielt mit dem 3:1 die drei Punkte verdient zu Hause.

Sieben Spiele währt bereits die Serie, in der der Tabellenführer ungeschlagen ist. Die Borussia setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon sieben Siege auf dem Konto. Die Borussen nistet sich mit dem Dreier allmählich in der Topregion der Tabelle ein. An der Abwehr des BVB ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst fünf Gegentreffer musste die Schwarz-Gelben bislang hinnehmen.

Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Bielefeld etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte der Gast. Trotz der Niederlage behält die Bielefelder den sechsten Tabellenplatz. Nächster Prüfstein für Borussia Dortmund ist auf gegnerischer Anlage Viktoria Köln (Samstag, 11:00 Uhr). Der DSC misst sich am gleichen Tag mit dem 1. FC Köln.