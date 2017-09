Zum Schluss hieß das Ergebnis im Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und RW Oberhausen 1:2.

Den großen Hurra-Stil ließ Oberhausen vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Mönchengladbach nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Sabani, Brandes und Arslan statt Dreßen, Meurer und Özdemir. Auch RWO tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Helfer und Petrakis für Gurk und Bimpek in der Startformation.

Die 100 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Jakob Helfer brachte RW Oberhausen bereits in der zweiten Minute in Front. Die Borussia zeigte sich wenig beeindruckt. In der dritten Minute schlug Alper Arslan mit dem Ausgleich zurück. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Paul Marvin Caspar in der neunten Minute. Borussia Mönchengladbach glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Oberhausen in die Kabinen. Zum Seitenwechsel ersetzten Mehmet Özdemir und Ali Abu-Alfa per Doppelwechsel ihre Mannschaftskameraden Pinkus Brandes und Mervan Aydin auf dem Spielfeld. Obwohl RWO nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Mönchengladbach zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Der Borussia klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen RW Oberhausen war bereits die fünfte am Stück in der Liga. Borussia Mönchengladbach kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile fünf zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Unentschieden in der Bilanz. Der Gastgeber hat auch nach der Pleite die elfte Tabellenposition inne. Die formschwache Abwehr, die bis dato 17 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Mönchengladbach in dieser Saison.

Oberhausen ist seit drei Spielen unbezwungen. Durch die drei Punkte gegen die Borussia verbessert sich RWO auf Platz sechs. Für Borussia Mönchengladbach geht es in drei Wochen weiter, wenn man am 15.10.2017 bei Fortuna Köln gastiert. RW Oberhausen erwartet in drei Wochen, am 15.10.2017, Arminia Klosterhardt auf eigener Anlage.