Im Spiel SGE Bedburg-Hau gegen den SV Sevelen trennten sich beide Gegner mit einem Remis von 1:1.

Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich SV Sevelen vom Favoriten, SGE Bedburg-Hau.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete SGE Bedburg-Hau mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Heuvens und van der Hammen für Lindau und Winkels. Auch Sevelen baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Ronnes, Wecker und Heyn anstatt Langer, Leenen und Siemons.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Bedburg-Hau und den SVS ohne Torerfolg in die Kabinen. Zum Seitenwechsel ersetzte Andrej Kornelsen von der SGE seinen Teamkameraden Jan-Peter van der Hammen. 70 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Gastgeber schlägt – bejubelten in der 54. Minute den Treffer von Frederic Wensing zum 1:0. Andre Leenen, der von der Bank für Alexander Gubbels kam, sollte für neue Impulse beim SV Sevelen sorgen (54.). Leenen sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff das Unentschieden, als er in der 90. Minute ins Schwarze traf. Am Ende stand es zwischen SGE Bedburg-Hau und Sevelen pari.

Mit dem Gewinnen tat sich Bedburg-Hau zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen. Die Eintracht macht in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem vierten Platz.

Die bisherige Saisonbilanz des SVS bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und fünf Pleiten schwach. Ein Punkt reicht dem Gast, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun sieben Punkten steht der SV Sevelen auf Platz 14. Insbesondere an vorderster Front kommt Sevelen nicht zur Entfaltung, sodass nur sieben erzielte Treffer auf das Konto des SVS gehen. Nächster Prüfstein für die SGE ist der VfL Tönisberg auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:00). Der SV Sevelen misst sich zur selben Zeit mit GSV Geldern.