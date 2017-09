Im Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen lässt Gladbachs Angreifer Thomas Kraus eine dicke Chance liegen. Insgesamt sind die Fohlen mit der Punkteteilung aber nicht unzufrieden.

Es war eine der entscheidenen Situationen im Spiel Borussia Mönchengladbach ll gegen Rot-Weiss Essen: Kurz nach dem Ausgleich marschiert Fohlen-Angreifer Thomas Kraus im Strafraum auf RWE-Schlussmann Robin Heller zu, doch anstatt sofort den Abschluss zu suchen, versucht Kraus den Essener Keeper zu umkurven, um so freie Bahn aufs Tor zu haben oder einen Elfmeter rauszuholen. Die Hausherren haben bereits den Torschrei auf den Lippen, doch Heller reagiert Weltklasse und trennt den Gladbacher Stürmer in aller letzter Sekunde vom Ball. "In der Situation muss ich einfach das 2:1 machen", ärgerte sich Kraus nach Abpfiff über seine vergebene Riesenchance.

Auch die Nummer neun der Fohlen, Mike Feigenspan, trauerte der vergebenen Möglichkeit noch nach: "Zwei Mal laufen wir alleine auf den Torwart zu, da kann mal einen machen", meinte der Angreifer schnippisch. "Zu diesem Zeitpunkt waren wir die deutlich bessere Mannschaft."

Doch Kraus schaffte es nicht, das zwei Minuten zuvor erzielte 1:1 zu vergolden und die Partie damit zu drehen - dank der Glanztat des Essener Torwarts. "Da muss man dem Robin Heller aber auch ein Kompliment machen, das war ganz stark gehalten", lobte der 30-Jährige, dem sein Sportsgeist offensichtlich auch nicht nach der hitzigen Partie nicht abhanden gekommen ist.

Kraus: "Den Elfer hätte ich nicht gepfiffen"

Angesprochen auf den strittigen Elfmeter kurz zuvor musste der Blondschopf schon wieder schmunzeln. "In der Situation waren wir mal die Glücklichen. Ich habe das Handspiel garnicht gesehen", gab er zu. "Den hätte ich nicht gepfiffen." Auch Trainer Arie van Lent war nach dem Pfiff verwundert - im positiven Sinne natürlich: "Keine Ahnung, was da passiert ist."

Spieler müde nach der englischen Woche

Nach dem Strafstoß seien die Gladbacher aber das bessere Team gewesen, "auch wenn wir das Ding in letzter Sekunde noch hätten verlieren können", so Kraus, der sich über die Punkteteilung ärgerte: "Gegen Rot-Weiss ist es natürlich immer etwas ganz besonderes, da ist man umso motivierter." Mike Feigenspan war da schon zufriedener: "Essen ist ein robustes Team, besonders nach der harten Englischen Woche nehmen wir den Punkt gerne mit." Der Borussia-Stürmer brachte es auf den Punkt: "Es war ein unterhaltsames Spiel."