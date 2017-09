Rot-Weiss Essen hat bei der U23 von Borussia Mönchengladbach ein 1:1 (0:0) geholt. Die Führung hielt erneut nicht, was auch an einer zweifelhaften Entscheidung lag.

Es lief die 59. Spielminute im Mönchengladbacher Grenzlandstadion, als nahezu aus dem Nichts ein Pfiff ertönte. Schiedsrichter Philipp Hüwe (Coesfeld) streckte seinen Arm in Richtung Elfmeterpunkt und alle Spieler, sowie Trainer sahen ihn verwundert an. Handspiel? Foulspiel? Sicher war sich keiner der Beteiligten, doch der Unparteiische legte sich schnell fest. Den Gladbachern war es herzlich egal, Oliver Stang besorgte eiskalt den Ausgleich zum 1:1, was letztendlich auch das Endergebnis war.

„Ich habe keine Ahnung, warum es Elfmeter gab. Ich habe mich sehr gewundert und dachte: ‚Oh, was ist da vorgefallen?‘“, gestand Gladbachs Trainer und Ex-RWE-Spieler Arie van Lent nach dem Spiel. Essens Trainer Sven Demandt habe zu weit weg gestanden, um sich ein abschließendes Urteil zu erlauben, dennoch war auch er verwundert: „Der Schiedsrichter sagte zu mir, dass Marcel Platzek an der Situation beteiligt war. Aber Marcel stand fünf Meter weit weg.“

Der Elfmeter-Pfiff hat die meisten der Zuschauer im Stadion verwundert, letztendlich waren sich aber viele einig, dass es ein Handspiel gewesen sein muss. In der Tat wäre das denkbar gewesen, denn in der unübersichtlichen Situation sprang der Ball halbhoch durch den Strafraum und hätte eine Hand berühren können. Doch sicher war sich keiner – außer Schiedsrichter Hüwe.

Dieser ist RWE-Trainer Sven Demandt ohnehin ein Dorn im Auge. Schon beim Heimspiel gegen Rödinghausen in der vergangenen Saison sorgte der 27-Jährige bei den Rot-Weissen für Aufregung. Damals pfiff er zwei Elfmeter für Rödinghausen und schickte mit Jan-Steffen Meier und Benjamin Baier gleich zwei Essener Spieler mit der Roten Karte vom Feld. RWE unterlag 0:1.

„Ich weiß nicht, was der Verein machen wird. Aber ich lehne diesen Schiedsrichter in Zukunft ab“, betont Demandt, der insgesamt mit der Leistung des Unparteiischen unzufrieden war. So auch Mitte der zweiten Halbzeit, als Kapitän Baier von einem Gladbacher während einer Unterbrechung umgestoßen wurde, was kein Mitglied des Gespanns mitbekommen habe. Der Linienrichter notierte während dieser Szene eine Gelbe Karte. Demandt sagte mit Galgenhumor: „Wahrscheinlich hat er gerade aufgeschrieben, wie toll sie gepfiffen haben.“ Und der RWE-Trainer weiter: „Die Leistung des Schiedsrichters war nicht der Grund, dass wir nur Unentschieden gespielt haben. Aber der Elfmeter war schon ein Grund.“