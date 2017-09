Fortuna Düsseldorf hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert.

Am Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel auch ihr Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli mit 2:1 (2:1) und feierte am 8. Spieltag den sechsten Saisonsieg. Eintracht Braunschweig unterlag 1:2 (1:0) gegen Jahn Regensburg. Die Braunschweiger beendeten die Partie nach Platzverweisen gegen Selim Khelifi (26.), Maximilian Sauer (65.) und Mirko Boland (90.) mit acht Spielern und konnten ihre erste Saisonniederlage nicht verhindern. Arminia Bielefeld verpasste beim 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim den Sprung in die Aufstiegszone.