Beim Duell Hoffenheim gegen Schalke treffen sich zwei gute Bekannte: Die Trainer Nagelsmann und Tedesco schätzen sich, haben aber keine extreme Verbindung.

Auf Schalke 04 wartet ein heißer Herbstbeginn. Am Samstag (15.30 Uhr/live in unserem Ticker) sind die Königsblauen beim Tabellendritten TSG Hoffenheim gefordert. Am kommenden Freitag (20.30 Uhr) kommt Bayer Leverkusen zum West-Duell in die Arena. Danach gibt es in der Länderspiel-Pause entweder Gelegenheit zum Genießen, zum Durchatmen oder zum Aufbauen.

„Vor der Pause wollen wir möglichst zahlreich punkten“, sagt Sportvorstand Christian Heidel. „Man hat ein ganz anderes Gefühl, wenn man mit 12, 13 oder 15 Zählern in die Länderspiel-Unterbrechung geht.“ Schalke setzt auf die Hamster-Taktik.

Die Frage ist nur, ob das Team den Plan entsprechend umsetzen kann. Unter der Woche gab es gegen Meister Bayern die erste klare Saison-Niederlage. „Wenn du 0:3 verlierst, bist du enttäuscht. Das ist ja auch richtig. Wir hatten die große Vorstellung kreiert, da was holen zu können“, sagt Trainer Domenico Tedesco. In Hoffenheim soll es jetzt besser laufen.

Tedesco fordert mehr Ruhe

Der 32-jährige Fußball-Lehrer nimmt „einige gute Sachen“ aus dem Bayern-Spiel mit, weiß aber auch, dass seine Mannschaft in diversen Bereichen zulegen muss. „Im letzten Drittel brauchen wir eine gewisse Ruhe. Um die Box, um den 16-Meter-Raum herum können wir mit noch mehr Zeit und Ruhe spielen“, findet Tedesco.

In Hoffenheim kommt es auch darauf an, die Dynamik der Gastgeber zu stoppen. „Die TSG hat sehr schnelle Spieler mit Highspeed-Fußball, die es richtig gut machen. Da wartet eine Mammutaufgabe auf uns“, warnt der Schalker Trainer und adelt den Gegner: „Bayern ist eine Top-Mannschaft, die TSG mittlerweile auch. Sie haben in Mainz fünf, sechs Stammkräfte pausieren lassen, trotzdem haben sie über die Flügel Druck und den notwendigen Speed in den Situationen entwickelt.“

Für Tedesco ist die Partie im Kraichgau eine Reise in die jüngere Vergangenheit. Er arbeitete dort als U19-Trainer, baute zusammen mit Cheftrainer Julian Nagelsmann den Fußball-Lehrer und wurde mit einem Notenschnitt von 1,0 sogar Lehrgangsbester – vor seinem Kollegen Nagelsmann (1,3). „Wir haben uns zehn Monate die Autofahrten geteilt Richtung Hennef. Und im Unterricht saß er in der letzten Reihe und ich in der ersten. Wir saßen nicht nebeneinander, aber da gab es schon Austausch-Momente“, verrät Nagelsmann und stellt fest: „Wir haben uns auf dem Platz häufig gesehen und uns gut verstanden.“

Keine große Männerfreundschaft

In ihrer ersten gemeinsamen Bundesliga-Saison pflegen die einstigen Musterschüler gelegentlichen SMS-Kontakt. „Als wir in Bremen gewonnen haben, hat mir Julian zum Sieg gratuliert“, erzählt Tedesco. Von einer großen Männerfreundschaft sprechen aber weder Tedesco noch Nagelsmann. Beide haben Respekt voreinander, Sympathie füreinander und schätzen sich. „Es ist nicht so, dass wir uns ständig austauschen oder dass wir eine extreme Verbindung haben“, sagt Hoffenheims Trainer.

Dass Domenico Tedesco mittlerweile den Sprung vom ehemaligen TSG-Talentausbilder auf die große Bühne geschafft hat, gefällt Nagelsmann. „Das ist ein sehr, sehr guter Trainer, und ich freue mich für ihn, dass er in der Bundesliga ist. Und ich freue mich auch, dass ich ihn am Samstag sehe.“ Nur, um es noch einmal klarzustellen, schiebt Nagelsmann nach: „Aber wir sind jetzt nicht schon 20 Jahre befreundet.“

Tedesco wird das einordnen können und weist darauf hin, „dass nicht Nagelsmann gegen Tedesco spielt, sondern Hoffenheim gegen Schalke. Am Ende des Tages geht es um Mannschaften und Spieler“. Und darum, wer besser ist.