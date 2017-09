Auch nach dem vierten Heimspiel warten die Duisburger weiter auf den ersten Heimsieg. Nach der 1:3-Niederlage gegen Holstein Kiel hadern die Spieler mit sich selbst.

„Das erste Tor geht zu einem großen Teil auf meine Kappe“, konstatierte Lukas Fröde nach dem Spiel gestochen klar. Die Szene, die er anspricht, ereignete sich bereits in der neunten Spielminute, als Kingsley Schindler die Gäste aus Kiel in Führung brachte. „Wir bekommen einen Freistoß: Ich will die Seite verlagern und den Freistoß schnell ausführen, treffe den Ball aber nicht gut. Dann fällt der Ball in der Mitte runter und die Kieler fahren einen Konter. Im Nachhinein hätte ich den Ball besser liegen gelassen. Das tut mir leid für die Jungs, für den Verein, für die Zuschauer. Die Zuschauer zahlen zur Zeit etwas Lehrgeld, wenn sie hierherkommen.“





Nach acht Spieltagen stellen die Duisburger nun die schlechteste Defensive der 2. Bundesliga. 16 Gegentreffer, davon alleine elf in den letzten drei Spielen, stehen auf der Habenseite. Das ist auch Lukas Fröde nicht verborgen geblieben: „Die Statistik spricht für sich. Wir sehen das natürlich, das Trainerteam sieht das auch. Wir versuchen natürlich, das abzustellen. Kiel hat eine sehr eigene Spielweise und uns heute auseinandergezogen, das muss man auch sagen. Wir spielen hier ja nicht gegen irgendwelche Karnevalstruppen.“



Für Karneval bekannt hingegen ist Kingsley Onuegbu. Der Schlagerkönig der Duisburger Umkleidekabine zeigte sich nach dem Spiel aber deutlich niedergeschlagen und überhaupt nicht in Partylaune. „Das müssen wir so schnell wie möglich abstellen. Die zweite Liga ist brutal. Wenn du in der dritten Liga einen Fehler machst, hast du immer noch die Chance, dass der Ball nicht reingeht. In der zweiten Liga wird das brutal bestraft. Das müssen wir in den Griff kriegen, sonst wird es sehr schwer. Ich bin ein positiver Typ, aber bei so einer Niederlage heute, wo du weißt, mit einem Sieg verschaffst du dir etwas Luft nach unten, das ist natürlich bitter. Alles andere zählt gerade nicht.“



Wolze sieht keinen Grund zur Sorge

Dass die Duisburger auch nach dem vierten Heimspiel weiter ohne Sieg vor eigenem Publikum sind, ist für Kevin Wolze kein Grund zur Sorge. „Ich würde nicht sagen, dass wir einen Heimkomplex haben. Das war heute wie in der zweiten Halbzeit gegen Nürnberg, wir haben die Dinger nicht reingemacht. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren.“ Die schlechte Leistung in der ersten Halbzeit für Wolze „die schwächste Halbzeit der bisherigen Saison. Wir waren zu weit weg von den Männern, sind schlecht ins Spiel gekommen und dann in so einen Trott reingekommen, aus dem wir nicht mehr rausgekommen sind. Zumindest in der ersten Halbzeit.“



Wolze richtete den Blick aber schon wieder nach vorne: Am 2. Oktober, unter Flutlicht am Montagabend (20:30 Uhr), wartet auf die Zebras das Straßenbahn-Derby bei Fortuna Düsseldorf. „Jeder von uns hat in seiner Karriere schon mal ein Derby gespielt. Gegen Fortuna ist es aber natürlich etwas Besonderes. Wir brauchen jetzt ein paar Tage zum regenerieren – und dann fokussieren wir uns auf Düsseldorf.“