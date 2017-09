Klosterhardter Bundesliga-Nachwuchs erwartet Borussia Dortmund.

Bor. Mönchengladbach - RW Oberhausen Sa. 14 Uhr:

Nach drei Siegen in den letzten vier Spielen befindet sich RWO derzeit im gesicherten Tabellenmittelfeld. Auf den ersten Abstiegsplatz hat die Mannschaft von Trainer Dimitrios Pappas acht Punkte Vorsprung. Die Kleeblätter können also mit einigem Selbstvertrauen in Mönchengladbach antreten. Einziges Manko zuletzt war die fahrlässige Chancenauswertung, die überlegene Auftritte wie gegen Fortuna Köln unnötig spannend machten. „Unsere Torausbeute ist definitiv ausbaufähig. Daran müssen wir noch arbeiten.“

Gladbach hat bisher wenig Selbstvertrauen getankt. Als eines der mutmaßlichen Top-Teams gestartet, steht die Truppe von Trainer Thomas Flath derzeit mit nur zwei Punkten auf Tabellenplatz elf. Zuletzt gab es ein deutliches 1:5 beim BVB. Für Pappas jedoch kein Grund, die Fohlen-Elf irgendwie zu unterschätzen: „Klar werden die nicht vor Selbstbewusstsein strotzen. Trotzdem ist Gladbach ein starker und ballsicherer Gegner, der da unten nichts zu suchen hat.“

Trotz der guten sportlichen Situation gab es zuletzt etwas Unruhe bei RWO. Gegen Fortuna Köln spielten sich in der Schlussphase heftige Auseinandersetzungen mit den Domstädtern ab, auf und neben dem Platz. In der Nachspielzeit kam es dann zu einem Platzverweis für Maxwell Bimpek, der nun vier Spiele gesperrt ist. „Wir haben mit den Jungs darüber geredet, wollten die Geschichte aber nicht zu groß machen. Es war in erster Linie eine Hektik, die durch Trainer und Eltern entstand. Und da muss die Botschaft sein: Unterstützung ja, aber alles in einem fairen Rahmen.“

Pappas selbst wird wohl erst mal auf der Trainerbank Platz nehmen dürfen. Über seinen Platzverweis gegen Köln wurde noch keine Entscheidung getroffen.

Arminia Klosterhardt - Borussia Dortmund So, 11 Uhr:

Es war in letzter Zeit nicht einfach für die Arminia. Gegen Fortuna Düsseldorf, VfL Bochum oder Mitaufsteiger SC Paderborn zeigte die Mannschaft von Trainer Robin Krüger immer wieder, dass sie mit der Konkurrenz mithalten kann. Doch am Ende gingen die Punkte an den Gegner. Für Krüger jedoch kein Grund, die Köpfe hängen zu lassen: „Die drei Niederlagen waren bitter, keine Frage. Aber die Entwicklung seit dem Saisonstart ist absolut positiv. Genau das müssen wir im Blick haben, um weiter nach vorne zu kommen.“

Vielleicht hat die Arminia gegen den amtierenden Meister das nötige Glück auf ihrer Seite. Allerdings wird es gegen das Team von Coach Benjamin Hoffmann wohl mehr brauchen, als nur etwas Glück. Schließlich stellen die Schwarz-Gelben mit 18 Toren die beste Offensive der Liga auf. „Es wird auf eine gute Balance ankommen. Wir dürfen dem BVB hinten nur wenig anbieten. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch für Entlastung sorgen und mutig in der Offensive agieren“, hofft Krüger.

Verzichten muss er dabei auf Said Dahoud (drei Spiele Sperre) und Emre Onur (Bänderriss).