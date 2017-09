Seit dem 2. September war der FC Schalke 04 in der Fußball-B-Junioren-Bundesliga zum Zuschauen verdammt.

Jetzt darf er endlich wieder ran, und das sogar dreimal in einer Woche und stets zu Hause: an diesem Samstag (13 Uhr, Baulandstraße) gegen die SG Unterrath, am Mittwoch (17 Uhr) im Nachholspiel gegen Fortuna Düsseldorf und am Samstag (11 Uhr) in einer Woche gegen den MSV Duisburg.

Wer es in der Zwischenzeit vergessen haben sollte: Die königsblaue U17 ist noch ungeschlagen und liegt mit vier Siegen und einem Remis an dritter Stelle der Tabelle. Die letzten drei Spiele (in Duisburg, gegen den 1. FC Köln und in Mönchengladbach) gewann sie jeweils nach Toren von René Biskup und Marius Heck stets mit 2:0.

„Wir freuen uns, jetzt wieder eingreifen dürfen“, sagt Trainer Frank Fahrenhorst. Auch er weiß, dass sein Team gegen den Tabellenachten aus Unterrath als klarer Favorit gehandelt wird. „Aber“, so mahnt er, „wir sind gewarnt, das wird kein Spaziergang. Unterrath hat eine leidenschaftlich kämpfende Mannschaft. Wir müssen uns jedoch auch nicht kleiner machen als wir sind.“

Yannic Lenze hilft derzeit in der U19 aus. Für ihn hütet Erdem Canpolat oder Sönke Günther das Tor der U17. Mick Gudra und Daniel Grgic haben die dreiwöchige Pause zur Genesung genutzt. Die Schalker haben deshalb im Moment keine Verletzten in ihren Reihen.