Der FC Brünninghausen mit Top-Torjäger Arif Et wartet. Schalkes U23 gastiert bei der heimstarken Arminia.

FC Brünninghausen - SC Hassel „Sagen wir es mal so: Wir sind nicht der Favorit.“ Mit diesem Satz hat Sascha Erbe nicht ganz Unrecht. Der Trainer des SC Hassel muss am Sonntag mit seinem Team beim FC Brünninghausen antreten, der die beste Offensive der Liga stellt.

Und auch der beste Torjäger trägt das Trikot des FCB: Arif Et, der bereits siebenmal den Ball im gegnerischen Tor untergebracht hat. Vor ihm ist der SC Hassel gewarnt. „Auf Arif Et müssen wir aufpassen, mit seiner Schnelligkeit ist er brandgefährlich“, sagt Erbe.

Seine Mannschaft fährt nicht gerade mit breiter Brust zum Gastspiel nach Dortmund. Der SC ist in der vergangenen Woche auf einen Abstiegsplatz gerutscht, gewann aber am Donnerstag immerhin ein Testspiel gegen den SV Sodingen mit 3:2. „Das war aber weniger, um sich Selbstvertrauen zu holen, sondern, um einige Sachen auszuprobieren“, sagt Sascha Erbe. Geschadet hat der Erfolg aber mit Sicherheit nicht. Und zugleich feierte ein Neuzugang sein Debüt für den SC: Paul Stieber, ehemals in der U19 des FC Schalke 04 aktiv. Er ist für das Spiel am Sonntag ein Kandidat für die Startelf. Genau so wir Kadir Gökyar, der nach langer Verletzung gegen Sodingen ebenfalls Einsatzzeit sammelte.

Arminia Bielefeld II - Schalke 04 U23 Woche für Woche ist es dasselbe. Die Schalker U23 geht voller Tatendrang ins Spiel, geht in Führung, spielt sich weitere Torchancen heraus. Die vergibt das Team von Trainer Onur Cinel dann mehr oder weniger fahrlässig, sodass der Gegner am Ende trotz deutlich weniger Chancen noch zu einem Unentschieden kommt. So geschehen vor zwei Wochen in Paderborn und vor einer Woche gegen TuS Haltern. Am Sonntag will Schalke diesen Ein-Punkt-Lauf durchbrechen. Dann geht es zur Zweitvertretung von Arminia Bielefeld.

Onur Cinel glaubt daran, dass es seiner Mannschaft dort gelingen wird, den ersten Pflichtspielsieg seit über einem Monat einzufahren. „Es macht mich sehr optimistisch, wenn ich sehe, wie sich die Jungs im Training reinwerfen. Wir müssen es nur endlich schaffen, das von dem Trainingsplatz auf das Spielfeld zu übertragen“, sagt Cinel. Konkret meint er damit die Chancenverwertung, aber auch die Tatsache, dass sein Team konsequent über die vollen 90 Minuten verteidigt. In Bielefeld wird aber wohl eher Ersteres zur Hauptaufgabe werden. Denn Bielefeld ist sehr heimstark, hat alle Spiele zuhause mit einer Fünferkette gewonnen. „Da gilt es, Lösungen zu finden“, sagt der Schalker Trainer Cinel.