Fast drei Jahre ist es her, dass Schalke in der A-Junioren-Bundesliga West zuletzt zweimal in Folge ohne Torerfolg blieb.

Damals standen noch Spieler wie Leroy Sané oder Thilo Kehrer auf dem Platz. In den vergangenen beiden Spielen wiederholte das Team von Norbert Elgert dieses unrühmliche Kunststück, gegen Bochum und Duisburg gab es jeweils ein 0:0. Das soll sich am Sonntag ändern Dann empfangen die Königsblauen an der Gesamtschule Ückendorf den SC Paderborn (11 Uhr). „Wir sind an Harmlosigkeit nicht zu überbieten“, bemängelte Norbert Elgert zuletzt nach der Nullnummer beim MSV Duisburg. Mit dem SC Paderborn kommt nun ein Gegner, gegen den dieser Bann vermeintlich leicht zu knacken ist. Der SCP ist das erste Mal seit zwölf Jahren im U19-Bereich wieder erstklassig. Doch allein beim Blick auf die bisherigen Ergebnisse merkt man schnell: Das werden keine leichten drei Punkte gegen den Aufsteiger. Paderborn gewann die vergangenen drei Spiele, steht nur einen Punkt hinter dem S04. „Die Mannschaft ist sehr kompakt und taktisch gut“, sagt Elgert. Zudem stellt Paderborn den besten Torjäger der Liga. Philippos Selkos hat bislang acht Tore erzielt - genau so viele wie die gesamte Schalker Mannschaft. Das soll sich am Sonntag natürlich ändern. „Ich bin optimistisch, dass es uns gelingt, mehr Möglichkeiten als gegen den MSV zu erspielen“, sagt Norbert Elgert. An den Grundtugenden habe es sowieso nicht gemangelt.

