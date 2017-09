Borussia Mönchengladbach reist am Wochenende zu Borussia Dortmund. Wir haben die letzten Infos aus dem Fohlenstall.

Schädelprellung: Der Einsatz von Weltmeister Christoph Kramer am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Bundesligaspiele bei Borussia Dortmund scheint möglich. Der defensive Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach zog sich beim 2:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart am Dienstagabend erneut eine Gesichtsverletzung zu und musste wegen einer Schädelprellung bei Halbzeit ausgewechselt werden.

Innenbanddehnung: Das Comeback von Gladbachs Starttorhüter Yann Sommer am Samstag im Dortmunder Westfalenpark kommt zu früh. Der Schweizer musste am Donnerstag wegen einer Innenbanddehnung im Knie erneut im Training aussetzen. Deshalb steht erneut Tobias Sippel für die Borussia im Tor. Mit dem 28-jährigen Ex-Lauterer hat die Fohlenelf in vier Pflichspielen jeweils ohne Gegentor gewonnen.

Ex-Dortmunder: Neben Innenverteidiger Matthias Ginter steht mit Jonas Hofmann ein weiterer ehemaliger BVB-Spieler im Gladbacher Aufgebot. Der offensive Mittelfeldspieler klagte zuletzt nach einer Halbzeit beim 2:2 in Leipzig über muskuläre Probleme und musste gegen Stuttgart passen. “Es wäre großartig, wenn ich für das Dortmund-Spiel wieder fit würde, das ist aber noch unsicher”, so Hofmann.

Schiedsrichter: Der 44-jährige Berliner Manuel Gräfe wird das Borussia-Duell am Samstag in Dortmund leiten. Der Referee von Hertha Zehlendorf ist einer der erfahrensten deutschen Spielleiter. Sein Profidebüt feierte Gräfe am 19. September 2003, also vor fast genau 14 Jahren, mit dem Zweitliga-Duell Alemannia Aachen - MSV Duisburg (2:1) am Tivoli.

Serie: Die jüngste Bilanz der Gladbacher in Dortmund lässt wenig Spielraum für Zuversicht. In den vergangenen 15 Bundesliga-Spielen holte die Elf vom Niederrhein neben einem Unentschieden lediglich einen Sieg. Am 15. März 2014 trafen Raffael und Max Kruse zum 2:1-Erfolg. Damals ebenfalls in der Startelf: Patrick Herrmann und Christoph Kramer. Die Bilanz beim achtmaligen Meister in den letzten 15 Spielen: 9:37 Tore. Die jüngsten vier Vergleiche mit Dortmund gingen allesamt verloren bei einem Torverhältnis von 4:14 aus Gladbacher Sicht.