Adler spielt schon heute Abend gegen Eintracht Erle. SB Gladbeck empfängt Feldhausen und F.S.M. die Arminia aus Hassel.

Adler Ellinghorst – Eintracht Erle II

Spitzenreiter Adler Ellinghorst spielt bereits am Freitagabend (19.30 Uhr, Kröger Park) in der Fußball-Kreisliga B, da Patrick Hartleib, Spieler der Ellinghorster, am Samstag seinen 30. Geburtstag feiert und die ganze Mannschaft eingeladen ist. „Ich würde natürlich lieber Sonntag spielen, aber wir müssen uns bei Erle bedanken, dass wir das Spiel verlegen durften“, erklärt Trainer-Nordin Bouklata vor dem Spiel.

Am Freitag muss er nur auf Sebastian Czygan und den langzeitverletzten Christian Wittig verzichten. Justin Klink ist aus dem Urlaub zurück, „wird aber erst einmal auf der Bank Platz nehmen“. Dass Wittig sich als Neuzugang schon früh verletzt hat, schmerzt Bouklata weiterhin. „Christian ist enorm wichtig und das sieht man jetzt auch schon, obwohl er nicht spielt. Ein absoluter Gewinn für die Mannschaft“, lobt Bouklata seinen Neuzugang von Schwarz-Blau Gladbeck.

Spielerisch sieht der Trainer seine Mannschaft besser als Erle, doch kämpferisch wird es sehr schwierig werden. Bouklata: „Es ist schwer bei uns, das Seil immer auf Spannung zu halten. Manchmal muss ich meine Mannschaft wachrütteln. Erle kommt heute über den Kampf. Da müssen wir gegenhalten.“

SuS Schwarz-Blau Gladbeck – TSV Feldhausen

Tabellarisch gesehen ist Schwarz-Blau Gladbeck in das triste Tabellenmittelfeld abgerutscht. Das Spiel am vergangenen Sonntag bei den Sportfreunden Bulmke II muss noch am grünen Tisch entschieden werden. „Voraussichtlich bekommen wir die drei Punkte“, so Marcel Steinhäuser, Trainer der SuS SB. Das bedeutet: Schwarz-Blau wäre nicht Neunter, sondern Fünfter und hätte nur fünf Punkte Rückstand auf die Spitze. Am Sonntag (15 Uhr, Roßheidestraße) geht es gegen den TSV Feldhausen. „Wenn wir die Punkte bekommen, sind wir Fünfter und Feldhausen Zehnter. Deshalb wollen wir die drei Punkte einfahren, um den Anschluss auf die vorderen Plätze nicht zu verlieren“, erklärt der Trainer, der mit dem kompletten Kader planen kann. Steinhäuser: „Es wird bestimmt nicht einfach. Feldhausen war immer sehr kampfstark, aber wir peilen die drei Punkte an.“

F.S.M. Gladbeck II – Arminia Hassel

Den Saisonstart hatte sich F.S.M. Gladbeck II sicherlich anders vorgestellt. Als Aufsteiger ist man in der Kreisliga B noch nicht wirklich angekommen – von den ersten sechs Spielen wurden nur zwei gewonnen. Alle anderen Partien gingen verloren. Nun stehen die Gladbecker auf dem zwölften Tabellenplatz, empfangen am Sonntag (13.15 Uhr, Am Busfortshof) aber mit breiter Brust Arminia Hassel. Denn: Vergangenen Sonntag gewann die F.S.M. beim TSV Feldhausen mit 3:1. Die Feldhauser besiegten zuvor VfB Kirchhellen II, welcher in dieser Saison eigentlich um den Aufstieg mitspielen will.