Gençlerbirliği muss nach den Platzverweisen umbauen. Erle 08 will mit Konzentration einen Sieg in Erkenschwick holen. Westfalia 04 im Schneckenrennen beim Kampf um den Klassenerhalt.

SpVgg Erkenschwick II - Erler SV 08

Die Schuhe eines Geheimfavoriten sind für den Erler SV 08 wohl noch zu groß. Der Forsthaus-Klub holte in der Fußball-Bezirksliga nur zwei Punkte aus seinen letzten drei Spielen und hat sich jetzt im Tabellenmittelfeld eingenistet. „Ich kann nicht behaupten, dass ich mit der bisherigen Ausbeute zufrieden bin“, sagt Trainer Hartmut Scholz. „Aber wir müssen auch schauen, wo wir herkommen.“

In den beiden vergangenen Spielzeiten trieben sich die Erler tabellarisch dort herum, wo derzeit die SpVgg Erkenschwick II, der Gegner am Sonntag, zu finden ist. Die Schwicker haben erst vier Punkte und gehören zu einem Pulk von fünf Mannschaften, die den Start verpatzt haben. Anstoß ist um 15 Uhr auf dem Kunstrasen am Stimberg.

Eine günstige Gelegenheit für die Erler, den ersten Sieg seit dem 26. August einzufahren. Hartmut Scholz kennt seine Spieler nur zu gut und deshalb sagt er: „Wenn wir konzentriert agieren, können wir etwas mitnehmen. Bei fehlender Konzentration können wir aber auch verlieren.“

Christoph Reckort (Rote Karte) und Matthias Auth (Gelb-Rote Karte) sind zu ersetzen. Zudem fehlen Chris Hegemann (Leiste) und wohl Simon Schleich (Muskelfaserriss).

Teut. SuS Waltrop – Westfalia 04

Der Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga könnte zu einem Schneckenrennen werden. Vier andere Mannschaften in der Staffel 9 sind unwesentlich besser oder schlechter in die Saison gestartet als Westfalia 04. Die Bismarcker haben eines der bisherigen sechs Spiele gewonnen, die anderen fünf verloren.

An diesem Sonntag müssen sie zu einem Leidensgenossen, zu Teutonia SuS Waltrop. Auch dieses Team hat erst drei Punkte auf dem Konto. „Um das Selbstvertrauen zu stärken, wäre es gut, dort etwas zu holen“, betont Westfalias Trainer Frank Kandsorra. „Mir wäre auch mal ein dreckiger Sieg recht. Zuletzt hat uns leider das nötige Glück gefehlt.“ Der 47-Jährige lässt sich jedoch nicht unterkriegen, auch nicht durch die jüngste 1:2-Niederlage gegen TuS Eichlinghofen. „Wir müssen einfach weitermachen“, sagt er.

Die zuletzt fehlenden Martin Denneborg und Fatih Yilmaz stehen wieder zur Verfügung. Westfalia 04 muss allerdings weiter ohne die Langzeit-Patienten Niklas Moczarski (Nasen- und Jochbeinbruch), Niclas Ehm (Kiefer-Operation) und Gordon Zyla (Achillessehnenriss) auskommen.

Genç. Resse – SpVg BG Schwerin

Für Gençlerbirliği Resse steht in der Bezirksliga die Castrop-Rauxeler Woche auf dem Programm. Von einer Festwoche kann man bislang allerdings nicht sprechen. Am vergangenen Sonntag kam der Neuling bei Wacker Obercastrop mit 1:5 böse unter die Räder. An diesem Sonntag möchte der Tabellendrittletzte im Heimspiel gegen den Tabellensiebten SpVg BG Schwerin besser abschneiden.

Bei den Ressern kehren so langsam die Türkei-Urlauber zurück. Aber nach der Urlaubs-Welle folgt jetzt die Rot-Welle. Aufgrund von Platzverweisen kann Gençlerbirliği auch in nächster Zeit nicht die beste Formation aufbieten.

Am vergangenen Sonntag sah Halil Kilicalp die Rote Karte. Eine Woche zuvor beim 0:4 gegen SG Suderwich war es Kifah Hasan Temiz, der vorzeitig runter musste. Er ist an diesem Sonntag zum letzten Mal gesperrt.