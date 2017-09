In der Kreisliga A steht am kommenden Sonntag der achte Spieltag auf dem Programm. Wanheimerort empfängt Raadt zum Top-Spiel, Ruhrort/Laar will gegen TuRa 88 endlich punkten.

DJK Wanheimerort - SV Raadt

Mülheimer FC Vatangücü - Duisburger FV 08

SV Heißen - SV Wanheim 1900

Duisburger SV 1900 ll - Eintracht Walsum ll

TuSpo Saarn - ETuS Bissingheim

GSG Duisburg - Croatia Mülheim

Die GSG will als Drittplatzierter Anschluss zur Spitze halten - also muss ein Sieg gegen Croatia her. Die Mülheimer (9.) sind ihrerseits bedacht, den Anschluss an die Spitzenplätze nach zwei Remis in Folge nicht zu verlieren, sich gleichzeitig aber vom Tabellenende fernzuhalten.

TuRa 88 Duisburg - Vfvb Ruhrort/Laar

Als einziges Team ohne Punkte steht der Vfvb Ruhrort/Laar am Tabellenende. Damit die Distanz zu den Nicht-Abstiegsrängen nicht allzu groß wird, müssen gegen TuRa 88 dringend Punkte her. Die kassierten zwar erst eine Niederlage, blieben aber in keiner Partie ohne Gegentor. Auf heimischen Platz sind die Duisburger allerdings noch ohne Punktverlust.

TSV Heimaterde - Viktoria Buchholz