önigshardt scheitert am Dicken Stein. Adler macht’s zweistellig, SC 20 spannend.

Spvgg. Sterkrade 06/07 - SF Königshardt 6:5 n. E. (1:1, 0:0)

Im Elfmeterschießen hatte 06/07 das glücklichere Ende für sich. So weit hätte es für René Landers gar nicht kommen dürfen. „Wir müssen nach 35 Minuten 4:0 führen, dann ist das Spiel entschieden“, haderte der SFK-Trainer. „Aber uns fehlt aktuell ein Torjäger.“ Die Führung für die Tackenberger erzielte Damian Vergara Schlootz (50.), Tobias Biegierz rettete die Sportfreunde zwei Minuten vor dem Abpfiff in die Verlängerung (88). In dieser brachte Merih Copur die Gastgeber gleich zu Beginn erneut in Front – 2:1 (91.). Doch SFK schlug zurück: Nach einem Handspiel von Iskender Bayram gab es nicht nur Rot für den Sterkrader, sondern auch Elfmeter. Danielé Kowalski verwandelte zum 2:2 (108.). Somit ging es ins Elfmeterschießen. Dort avancierte Torwart Denis Swiatkwoski zum Matchwinner für die „Blauen“. „Er hat nicht nur den entscheidenden Elfmeter gehalten, sondern auch vorher schon stark gespielt“, lobte sein Coach Christian Dahlbeck. „Am Ende hatten wir das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite.“



SV Sarajevo - SC 20 Oberhausen 3:6 (2:1)

Vorjahresfinalist SC 20 wurde eiskalt überrascht — der B-Ligist führte nach 19 Minuten bereits 2:0. Das hatte sich der Favorit zu Beginn ganz anders vorgestellt. „Wir sind arrogant aufgetreten. Die Einstellung hat nicht gestimmt“, bemängelte Ümit Ertural. Der Spielertrainer der „Knappen“ lobte aber auch den Gegner: „Sarajevo hat anfangs richtig stark gespielt.“ Sven Weinknecht gelang kurz vor dem Pausentee der wichtige Anschlusstreffer für den Gast (45.). Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der Bezirksligist von seiner besseren Seite. Sascha Möllmann gelang der 2:2-Ausgleich (58.), erneut Weinknecht drehte das Spiel völlig (69.). Doch der Außenseiter gab nicht klein bei und konterte nur fünf Minuten später mit dem 3:3 (74.). In der Schlussphase machten Yuki Oka (78.) und zweimal Manuel Knobloch (90., 90. + 2) kurzen Prozess. Am Ende stand ein deutlicher, aber hart umkämpfter 6:3-Sieg, der den Spielclub in Runde drei bringt.



Post SV - SV Adler Osterfeld 0:10 (0:6)

„Das war einfacher, als ich gedacht hätte“, gab Udo Hauner nach dem Kantersieg bei dem A-Liga-Aufsteiger zu. „Aber wir haben das auch sehr sauber gemacht und jede Chance genutzt.“ So erlebte Osterfelds Linienchef einen ganz entspannten Abend an der Herderstraße. Die Tore für die Rothebuscher erzielten Nils Carstensen (4), Tobias Hauner (2), Ibrahim Kücükarslan (2), Joel Goldberg und Leonardo Ewemen.

TuS 1900 Buschhausen - GW Holten 4:2 (1:2)

Mit zwei Toren innerhalb von nur vier Minuten gingen die Holtener in Front. Pascal Pückelmann hatte per Strafstoß getroffen (23.), Marcel Linkhorst erhöhte kurz darauf (27.) auf 2:0. Quasi mit dem Halbzeitpfiff konnte Abdül Kilic für seine Mannschaft jedoch verkürzen (45.). In der zweiten Halbzeit entwickelte sich Kilic zum Mann des Spiels. Nur sieben Minuten waren nach Wiederanpfiff gespielt, da konnte der Stürmer den Ausgleich erzielen (52.). Nachdem es lange Zeit so aussah, als würde die Partie in die Verlängerung gehen, konnte Kilic schließlich seinen dritten Treffer erzielen (83.). In der 88. Minute sorgte Kemal Uyanik mit seinem Tor zum 4:2 für die Entscheidung.