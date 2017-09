Rot-Weiß Oberhausen ist in der Regionalliga West auf dem Vormarsch. Nach dem 3:0 über den TuS Erndtebrück folgte am Mittwochabend erneut ein 3:0-Sieg bei Fortuna Düsseldorf II.

Die Gäste aus Oberhausen legten los wie die Feuerwehr. Während der ersten 45 Minuten boten sich Großchancen im gefühlten Minutentakt. Die vielen Möglichkeiten konnten von Patrick Schikowski, Maik Odenthal und Tim Hermes allesamt jedoch nicht genutzt werden. Yassin Ben Balla sorgte vier Minuten vor dem Halbzeitpfiff für die hochverdiente Oberhausener Führung: Sein strammer Dropkick flog von der Unterkante der Latte ins Tor.

Die Düsseldorfer hatten es lediglich Max Schijns, der ausbaufähigen Chancenverwertung von RWO und einer Menge Glück zu verdanken, dass die Pausenführung für die Gäste nicht höher ausfiel. Das Spiel der Fortuna zeigte im ersten Spielabschnitt eklatante Schwächen auf: Konteranfälligkeit, Überforderung mit dem schnellen Angriffsspiel von Oberhausen, geringe Spielanteile und ein sehr harmloses Offensivspiel dominierten das Düsseldorfer Spiel in der ersten Halbzeit.

Wer nach der Pause mit einem Aufschwung der Landeshauptstädter rechnete, sollte sich getäuscht sehen. Das Bild war nahezu identisch mit dem aus dem ersten Durchgang: Zahlreiche Konter- und Torchancen bestimmten die Partie, die Fortuna kam zu keiner Zeit so richtig ins Spiel. Der in der zweiten Halbzeit überragende Rafael Garcia erzielte in der 56. Spielminute folglich das 2:0, ehe er den läuferisch und spielerisch starken Patrick Schikowski in der 77. Minute gekonnt in Szene setzte. Den präzisen Flankenball verwertete Oberhausens Nummer elf per Kopf zum mehr als verdienten 3:0 - 13 Minuten später pfiff Schiedsrichter Max Krämer die Partie mit einem unveränderten Spielstand ab.

Die überwiegend aus Oberhausen stammenden 237 Zuschauer sahen eine in allen Belangen starke Vorstellung einer spielfreudigen RWO-Elf. Durch den Sieg geht es für die Gäste nach oben - mit jetzt 15 Punkten zieht man an der Fortuna vorbei, die mit 13 Zählern auf der Stelle tritt. Oberhausen feiert den zweiten 3:0-Sieg in Folge, Düsseldorf kassiert zum zweiten Mal in Folge drei Gegentore und schraubt das Konto damit auf 19 Gegentreffer hoch. Für Fortuna II geht es am kommenden Samstag (14 Uhr) nach Erndtebrück, Oberhausen steht nächste Woche Dienstag (19 Uhr) vor einer schweren Heimaufgabe gegen den derzeitigen Ligaprimus von Borussia Dortmund II.