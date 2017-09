Zufälle gibt’s: Der Video-Assistent, der sich jetzt mit seiner Entscheidung beim Naldo-Handspiel den Zorn der Schalker zuzog, brachte die Königsblauen vor neuneinhalb Monaten schon einmal auf die Palme:

Denn Bastian Dankert (37) aus Rostock fiel am 3. Dezember 2016 auch auf die berühmt-berüchtigte Werner-Schwalbe herein. Damals war Dankert der Schiedsrichter beim Spiel zwischen RB Leipzig und Schalke (2:1) und verhängte nach der unsportlichen Schwalbe von Timo Werner den Elfmeter, der die Schalker Niederlage einleitete. Ralf Fährmann hatte Werner überhaupt nicht berührt, was der RB-Spieler später auch zugab.

beim Spiel zwischen Schalke und Bayern der Video-Assistent und entschied per Ferndiagnose aus Köln erneut auf Elfmeter gegen Schalke – und wieder war Fährmann fuchsteufelswild. Der S04-Kapitän findet die Einführung des Video-Beweises zwar grundsätzlich richtig, rät aber zu Verbesserungen und sagt: „Vielleicht muss hinter die Monitore noch mehr Expertenmeinung.“ Den Namen von Dankert erwähnte Fährmann nicht. Zufälle gibt’s...