Am sechsten Spieltag der A-Junioren Bundesliga-West trennen sich der MSV Duisburg und der FC Schalke 04 0:0.

Der Tabellenzehnte empfing den Tabellenfünften auf dem MSV-Trainingsgelände zum Derby. Nur vier Punkte trennten die Zebras und die Elf von S04-Trainer Norbert Elgert, die nach einem für ihre Verhältnisse schwachen Saisonstart unbedingt in Duisburg punkten wollte.

Die Anfangsphase des Spiels begann ausgeglichen. Beide Teams gingen hart in die Zweikämpfe und schenkten sich nichts. Der MSV verstand es gut mitzuspielen und versuchte selber aktiv zu sein. Nachdem Duisburg innerhalb von acht Minuten bereits drei Eckbälle für sich verbuchten konnte, war es das allerdings mit den Angriffsbemühungen der Meidericher.

Die Knappen übernahmen das Kommando und ließen Ball und Gegner eine gute halbe Stunde lang laufen, ohne dabei richtig gefährlich zu werden. Die einzige Chance für Königsblau vergab Mittelfeldspieler Ahmed Kutucu, der zwei Mal am starken MSV-Torhüter Haesler Dos Santos scheiterte (32.+39.). So ging es mit 0:0 in die Kabine.

Der zweite Durchgang begann wie der erste endete. Schalke machte das Spiel, fand aber kaum Lücken in einer gut gestaffelten Duisburger Defensive, die weiterhin wenig zuließ. So mühte sich die Elf aus Gelsenkirchen bis zuletzt, kam aber gegen defensiv starke Duisburger trotz einer weiteren Kutucu-Chance in der 87. Spielminute nicht über ein 0:0 hinaus.

S04-Trainer Norbert Elgert haderte mit dem Spiel seiner Mannschaft: "Wir haben es über weite Strecken verpasst, uns hochkarätige Torchanchen herauszuspielen. Der MSV hat das kämpferisch gut gemacht und uns wenig Räume geboten. Leider haben wir vor allem in Durchgang zwei zu wenig Gefahr auf die Bahn gebracht."

Sein Gegenüber, MSV-Coach Vural Engin war indes stolz auf seine Spieler: "Kampf,Leidenschaft,Wille - In unserem Spiel waren alle wichtigen Attribute vorhanden. Gegen diese starke Mannschaft muss man erst einmal punkten. Wir sind sehr zufrieden."

Der MSV Duisburg empfängt am kommenden Sonntag Fortuna Düsseldorf (14 Uhr), für den S04 geht es auf heimischem Boden zeitgleich gegen den SC Paderborn weiter.