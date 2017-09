Beim VfL Bochum gibt es nach der Heidenheim-Pleite Gesprächsbedarf. Trainer Ismail Atalan steht schon zu diesem frühen Zeitpunkt unter Druck.

Das triste Wetter passt zur Stimmung an der Castroper Straße, denn nur sieben Punkte aus den ersten sechs Spielen bedeutet: Der VfL hängt derzeit weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Es wird eifrig diskutiert, denn nach so einem Spiel wie dem gegen Heidenheim, gehen die Verantwortlichen nicht einfach zur Tagesordnung über. Die Frage, die sich das Duo stellte, könnte lauten: Wie bekommt man den Spagat hin, dass nach einer ordentlichen Leistung am Ende auch das Ergebnis stimmt? Was nicht einfach wird, denn die nächsten Aufgaben heißen Nürnberg und Ingolstadt. Genau die Teams, die am vergangenen Spieltag die spektakulärsten Siege feierten.

Hochstätter, mittlerweile gut 30 Jahre im Fußballgeschäft, ist erfahren genug, um einerseits Ruhe zu bewahren, um andererseits Sicherheit auszustrahlen. Seine derzeitigen Sorgen um das Projekt VfL trägt er aktuell nicht öffentlich zur Schau. Hochstätter: „Wir sind mit der festen Überzeugung ins Spiel gegangen, zu gewinnen. Das ist uns nicht gelungen, weil wir bei zwei Standardsituationen nicht gut ausgesehen haben. Ansonsten kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat vieles richtig gemacht. Was uns gefehlt hat, ist die nötige Durchschlagskraft, um die Tore zu machen. Wenn du so ein Spiel verlierst, ist das natürlich enorm bitter und deshalb ist die Enttäuschung auch extrem groß.“

Auch wenn der Abstand zu den begehrten Tabellenrängen wieder größer geworden ist, so ist der Sportvorstand weit davon entfernt, seine Ziele herunterzuschrauben: „Dafür ist es noch viel zu früh in der Saison, aber Fakt ist, dass der Start noch nicht so verlaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben von sechs Spielen die Hälfte verloren. Das ist nicht ausreichend.“

Natürlich könnte Hochstätter eine Menge Erklärungen liefern, doch weil dies für viele wie eine Ausrede klingen würde, verzichtet er darauf und beschränkt sich viel mehr auf die Vorstellungen auf dem Rasen: „Wenn ich alle sechs Partien noch einmal Revue passieren lasse, waren wir in allen Spielen die dominantere Mannschaft. Und die Krux: Wir waren im Abschluss nicht effektiv genug, haben aus unseren guten Möglichkeiten viel zu wenig Tore gemacht. Das schlägt sich jetzt in der Tabelle nieder. Während Hochstätter nach einer Dreiviertelstunde angesichts des immer stärker werdenden Regens in der Kabine verschwand, schaute Atalan genau hin, wer von den zuletzt noch fehlenden Spielern wie Thomas Eisfeld, Vitaly Janelt, Jannik Bandowski oder gar Robert Tesche in der Englischen Woche eine mögliche Alternative sein könnte. Doch der Trainer ist weit davon entfernt, die Mannschaft in Nürnberg komplett umzubauen. Atalan: „Das kommt nicht in Frage, dafür hat die Mannschaft zu gut gespielt. Allerdings könnte es sein, aufgrund des Gegners, dass ich ein oder zwei Positionen verändere und vielleicht auch taktisch etwas anders machen werde.“

Atalan ist klar, was da für ein Brocken im Frankenland auf ihn zukommt: „Wir müssen 100 Prozent bereit sein, sonst kann es ganz böse werden.“ Der Coach mag sich derzeit noch nicht mit dem Tabellenplatz auseinandersetzen, sondern hat ganz andere Dinge im Kopf: „Wir müssen endlich die Balance finden, zwischen gutem Fußball einerseits und passenden Ergebnissen andererseits. Das bekommen einige meiner Spieler derzeit nicht hin. Phasenweise gut zu spielen und dann fahrlässig bei Standards zu sein, das wird in der Phase, in der wir uns befinden vom Gegner knallhart bestraft.“ Mögliche Veränderungen in der Startformation, da denken viele zunächst an Dimitrios Diamantakos, der nach zwei Einwechslungen sich für die erste Elf regelrecht aufdrängt.