Der TuS Erndtebrück hat nach dem Unentschieden bei Viktoria Köln (2:2) und dem Sieg über Alemannia Aachen (2:0) zuletzt zwei deftige Niederlagen kassiert.

Bei Rot-Weiß Oberhausen unterlag der Aufsteiger mit 0:3 und am Dienstagabend hagelte es ein 0:5 beim SC Wiedenbrück. Wir haben uns mit Trainer Florian Schnorrenberg unterhalten.

Florian Schnorrenberg, hat Ihrer Mannschaft der 2:0-Erfolg über Aachen nicht gut getan?

Doch, natürlich. Das Unentschieden in Köln und der Sieg gegen Aachen waren sehr wertvoll. Jetzt haben wir zwei Auswärtsspiele gehabt und die Gegner hatten es in sich. RWO ist ein Aufstiegskandidat und Wiedenbrück ebenfalls eins ehr starkes Team. Der SCW hat vor uns schon Oberhausen 4:0 geschlagen und auch in Essen gewonnen. Wir haben 0:5 verloren, aber das hat auch Gründe.

Welche?

Wir haben zwei, drei richtige Slap-Stick-Gegentore bekommen. Diese Treffer dürfen nie fallen. Aber leider passiert auch so etwas im Fußball. Wir werden wieder aufstehen und uns auf die nächsten Aufgaben vorbereiten.

Acht Spiele, sieben Punkte: Ist der TuS Erndtebrück im Soll?

Vor der Saison haben wir mehrfach betont, dass wir am Ende der Spielzeit mindestens vier Mannschaften hinter uns lassen wollen. Da sind wir weiterhin auf einem guten Weg. Jetzt wollen wir wieder auf unserem Kunstrasen gegen Fortuna Düsseldorf II punkten. Darauf bereiten wir uns vor.