Die deutschen Fußball-Nationalspieler Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Toni Kroos und Mesut Özil gehören zu den 55 Kandidaten für die FIFA-Weltauswahl.

Auch Weltmeister Philipp Lahm, der seine Karriere im Sommer beendet hat, schaffte es auf die Liste, die der Weltverband am Mittwoch veröffentlichte. Zu den Kandidaten für die Weltelf der FIFA und der Spielergewerkschaft FIFPro gehören ebenso die Superstars Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Neymar. Die Auswahl wird am 23. Oktober in London gekürt.

Neben den fünf deutschen Nationalspielern und Lahm stehen auch die vier Bayern-Profis David Alaba, Thiago Alcantara, Arturo Vidal und Robert Lewandowski auf der Liste für die Weltauswahl.