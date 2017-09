Nur 5047 Zuschauer sahen den 4:1 (2:1)-Heimsieg von Rot-Weiss Essen gegen Westfalia Rhynern. RWE-Boss Prof. Dr. Michael Welling fand das "überragend".

Nur 5047 Zuschauer sahen den 4:1 (2:1)-Sieg über Tabellenschlusslicht Westfalia Rhynern an der Hafenstraße. Ein deutliches Zeichen der RWE-Fans, die keine Lust mehr auf den Fußball der vergangenen Wochen hatten. RevierSport sprach nach dem Spiel mit RWE-Fußballboss Michael Welling über den Sieg gegen Rhynern und die Gründe für die geringe Zuschauerzahl.

Michael Welling, 4:1 gegen Westfalia Rhynern gewonnen und somit die Pflicht erfüllt. Wie bewerten Sie das Spiel?

Wenn man 4:1 gewinnt, muss man sicherlich nicht mehr so viel reden. Natürlich hätten wir noch deutlich mehr Tore erzielen können. Ich denke, angesichts der Rahmenbedingungen war das völlig in Ordnung. Jetzt müssen wir uns auf das Spiel gegen Mönchengladbach vorbereiten.

Wie beurteilen Sie die Leistung von Kai Pröger, der seine ersten drei Pflichtspieltore für RWE erzielen konnte?

Ich denke, dass er drei sehr schöne Tore erzielt hat und sich die auch redlich verdient hat. Aber man darf Marcel Platzek auch nicht außer Acht lassen. Der hat die Tore mustergültig aufgelegt und geackert wie ein Verrückter. Das hat mich sehr beeindruckt. Es war eine Mannschaftsleistung, von daher freue ich mich für das gesamte Team.

Bereits gegen Wegberg-Beeck war die Zuschauerzahl besorgniserregend. Nun waren gegen Westfalia Rhynern bei sehr schönem Wetter noch weniger Besucher im Stadion. Wie bewerten Sie diesen Rückkang?

Wir spielen an einem Dienstag Abend hier gegen den Tabellenletzten. Die letzten Ergebnisse waren nicht gut, die Stimmung ist nicht toll und parallel läuft auch noch Bundesliga. Von daher freue ich mich über jeden, der hier her kommt und ich denke, dass ist das, was es wirklich ausmacht. Es geht darum, in solchen Zeiten wie diesen als Fan hier hin zu kommen. Ich finde es überragend, wie viele hier waren, denn das ist viel entscheidender. Wichtiger sind nämlich die, die da sind und weniger die, die nicht da sind.