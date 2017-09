Der 9. Spieltag der Regionalliga wurde mit einem Knaller-Spiel eingeläutet: Der Tabellenzweite KFC Uerdingen empfing den Tabellendritten SV Rödinghausen.

Am Ende setzten sich die Krefelder mit 1:0 (1:0) vor nur 1542 Zuschauern durch und erobern vorzeitig die Tabellenspitze zurück.

Der KFC zeigte von Anpfiff weg, wer am Dienstagabend bei Flutlicht in der Grotenburg das Sagen haben sollte und ging mit der ersten Standardsituation des Spiels in Führung: Zunächst sah die Ecke von Krempicki noch zu lang aus. Schwertfeger lauerte aber am linken Strafraumeck und chippte den Ball erneut in die Gefahrenzone. Die Gäste aus Rödinghausen rückten nicht geschlossen raus, wovon Patrick Ellguth profitierte. Nach einer kurzen Annahme versenkte er humorlos in die linke Ecke (5.). "Wir waren zu Beginn sehr gut im Spiel. Danach haben wir leider etwas Fahrt rausgenommen," sagt Wiesinger zur Leistung in Halbzeit eins.

Rödinghausens Leistung, vor allem in den ersten zwanzig Minuten, überraschte etwas. Nichts ging bei der sonst so spielfreudigen Truppe von Alfred Nijhuis zusammen. Defensiv hielt man den Angriffen des KFC zwar wacker stand, Grund dafür waren aber größtenteils die Ungenauigkeiten im Passspiel der Wiesinger-Elf. Offensiv blieb Top-Stürmer Simon Engelmann blass. Bei der einzigen Chance der Gäste war er trotzdem beteiligt: Nach einem Doppelpass bediente er Daniel Latkowski, der an Rene Vollath im Tor des KFC scheiterte (33.)

Der Gast aus Rödinghausen kam dann mutiger aus der Kabine, war aber weiterhin nicht zwingend genug. Das Geschehen spielte sich daher größtenteils im Mittelfeld ab. "Das war eine enge Partie in der zweiten Halbzeit. Wenn du dann die wenigen Chancen nicht machst, die du hast, dann verlierst du so ein Spiel," bedauert Rödinghausens Trainer Nijhuis.

Beim KFC fehlte es weiterhin an Genauigkeit im Passspiel. Torschütze Ellguth sah den Grund dafür aber nicht in der eigenen Fahrlässigkeit: "Rödinghausen hat das einfach gut verteidigt. Egal wie der Gegner heißt, in dieser Liga kommt man immer schwer durch."

Die Enttäuschung über die Niederlage und den verpassten Sprung an die Tabellenspitze war den Rödinghausenern ins Gesicht geschrieben. Ihr Trainer brachte diese Gefühlslage auf den Punkt: "Wir sind hier hin gefahren, um zu gewinnen. Was beim 4:0 gegen Wuppertal noch gut geklappt hat, sollte heute nicht sein. Wir sind natürlich enttäuscht," bedauert Nijhuis.

Sein Gegenüber dagegen war überglücklich über den knappen Sieg: "Die drei Punkte sind auch mit Blick auf das Spiel gegen Viktoria Köln am Samstag wichtig. Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Das hat mir gefallen," lobt Wiesinger seine Elf.