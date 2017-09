Vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg droht dem Zweitligisten VfL Bochum der Ausfall von Tim Hoogland. Der Innenverteidiger knickte im Training am Dienstag um.

Ismail Atalan hat es derzeit nicht leicht: Vor der schwierigen Aufgabe im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg droht der Ausfall von Tim Hoogland. Der 32 Jahre alte Innenverteidiger knickte im Training am Dienstag um. „Ein dickes Fragezeichen“ stehe hinter einem Einsatz des gebürtigen Marlers, erklärte der Trainer des VfL Bochum auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei den Franken. Ein Ausfall des Defensivmannes wäre laut Atalan „sehr, sehr bitter“. Denn Atalan hat noch andere personelle Sorgen: Stürmer Lukas Hinterseer zum Beispiel hat sich erkältet: „Wir hoffen, dass er das bis Donnerstag auskurieren kann“, sagt der VfL-Trainer.

Im Gegensatz zu Hoogland und Hinterseer haben Außenspieler Jannik Bandowski (Rückschlag nach Medikamentenallergie), Torhüter Manuel Riemann (Muskelfaserriss) und Mittelfeldspieler Thomas Eisfeld (entzündeter Nerv im Rücken) keine Hoffnung auf einen Einsatz in Nürnberg. Zumindest Riemann hatte zuletzt noch ein schnelleres Comeback in Aussicht gestellt, Eisfeld kehrte erst zu Wochenbeginn ins Mannschaftstraining zurück. Für das Trio gilt dennoch: Das Auswärtsspiel in Nürnberg kommt zu früh.

Tesche könnte in Nürnberg zum Kader gehören

Gute Nachrichten gibt es indes von Mittelfeldspieler Vitaly Janelt, der nach seiner Knieverletzung wieder mit der Mannschaft trainiert: „Sein Knie reagiert nicht mehr. Es sieht ganz gut aus“, erklärt Trainer Atalan, der einen Einsatz vorerst ausschließt: „wir wollen trotzdem vorsichtig sein“.

Dafür könnte Robert Tesche in dieser Woche zu seinem Debüt im VfL-Trikot kommen. Denn Atalan ließ auf der Pressekonferenz durchblicken, dass er aufgrund er erhöhten Belastung in der Englischen Woche, die mit dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am Sonntag (13.30 Uhr) endet, dem einen oder anderen Akteur eine Ruhepause gönnen wird. Wer das sein wird, das wollte der Fußballlehrer noch nicht verraten: „Wir haben da ein paar Kandidaten, aber die endgültige Entscheidung werden wir noch treffen“, so Atalan.