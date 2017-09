Große Bühne für Weston McKennie. Der Schalker Youngster steht in der Startelf gegen den FC Bayern München.

Schalkes Talent, das eine starke Vorbereitung absolviert und dadurch den Sprung zum festen Bestandteil des Profikaders geschafft hatte, startet im Heimspiel gegen den FC Bayern München (20.30 Uhr, Veltins-Arena) von Beginn an. Auch Nabil Bentaleb, der beim 2:1-Sieg in Bremen zunächst auf der Bank gesessen hatte und dann als Joker eine gute Leistung zeigte, steht in der ersten Elf.

Dafür hat Trainer Domenico Tedesco Yevhen Konoplyanka und Benjamin Stambouli aus der Anfangsformation gestrichen. Beide Spieler halten sich als Alternativen auf der Bank bereit. Die übrigen Ergänzungsspieler sind Coke, Breel Embolo, Max Meyer und Franco Di Santo.

In der Verteidigung setzt Tedesco wie gehabt auf Thilo Kehrer, Naldo und Matija Nastasic. Auf den Außenbahnen sollen Daniel Caligiuri und Bastian Oczipka abdichten und am Schwungrad drehen. Mc Kennie soll als defensiver Mittelfeldspieler Brände löschen, dabei wird er von Leon Goretzka und Nabil Bentaleb unterstützt. In der Offensive sollen Guido Burgstaller sowie Amine Harit, der seine Knie-Risswunde aus dem Bremen-Spiel überstanden hat, für Gefahr sorgen. Schalkes Direktor Sport Axel Schuster zum Spiel: „Wenn Bayern alles richtig macht, brauchen wir einen Sahnetag. Und selbst, wenn man den erwischt, hat man noch nicht gewonnen.“