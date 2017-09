Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer soll sich nach Informationen der Bild-Zeitung im geheimen Abschlusstraining des deutschen Meisters vor dem Bundesligaspiel an diesem Dienstag beim FC Schalke 04 erneut am linken Fuß verletzt.

Dem Kapitän drohe wieder eine Operation und damit eine mehrmonatige Pause, meldete Bild am Montagnachmittag. Vom deutschen Rekordmeister gab es zunächst keine Bestätigung.

Neuer hatte erst vor drei Wochen beim Bundesligaspiel in Bremen sein Comeback gefeiert. Nach dem 4:0 am vergangenen Wochenende gegen den FSV Mainz 05 äußerte sich der 31-Jährige noch sehr zuversichtlich zur Rückkehr zu seiner Bestform: "Wenn man lange weg war, brauchst du wieder den Rhythmus. Den habe ich jetzt in den Englischen Wochen. Da werde ich schneller zu meiner alten Stärke zurückkommen", hatte Neuer gesagt. Gegen Mainz habe er "ein gutes Spiel gemacht".

Sollte Neuer erneut ausfallen, müsste ihn wie zu Saisonbeginn erneut Sven Ulreich vertreten.

Die Bayern bestätigten, dass sich Neuer am Montag im Training am linken Fuß verletzt hat und für das Spiel beim FC Schalke 04 ausfallen wird. Am Dienstag wird eine finale Untersuchung stattfinden.