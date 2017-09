Am Sonntag kam es in der Kreisliga A im Essener Nordwesten zu einer kuriosen Szene. Der Trainer schickte seine Mannschaft noch vor dem Abpfiff in die Kabine. Er hatte seine Gründe.

Die Rede ist vom Spiel des FC Saloniki gegen den SC Türkiyemspor. Rund 75 Zuschauer waren an die Bäuminghausstraße gekommen, um sich dieses Spiel anzuschauen. Das Geschehen werden die Beobachter wohl lange nicht vergessen. Vorweg: Saloniki gewann das Spiel mit 1:0 durch einen Treffer durch Christios Charamis (57., Foulelfmeter). Doch viel mehr als das Ergebnis waren nach dem Spiel die vier Platzverweise für den Gast SC Türkiyemspor ein Thema. Die Mannschaft von Trainer Selcuk Günes wurde in der 40., 55. (2) und 90. Minute durch zwei Gelb-Rote-Karten und zwei glatt rote Kartons dezimiert. Für Günes zu viel des Guten. Bevor Sven Rettkowski die Partie abpfeifen konnte, beendete der Türkiyemspor-Coach die Begegnung - er schickte seine Schützlinge vorzeitig in die Kabine. "Ich wollte einfach nicht, dass es Theater gibt und musste meine Spieler schützen. Daher habe ich sie vom Platz genommen. Mehr war dann auch nicht. Wir wurden extrem provoziert vom Schiedsrichter und mussten uns einiges gefallen lassen. Wenn man beim Schiedsrichter nachgefragt hat, warum es Gelb-Rot gab, sagte er nur: 'Der ist mir auf den Sack gegangen, deshalb habe ich den rausgeschmissen' oder 'Geh mir nicht auf den Sack, sonst bekommst du auch ne Rote.' Der Schiedsrichter hat heute nicht zugelassen, dass wir etwas mitnehmen", erklärt Günes gegenüber Fupa.net seine Entscheidung. Obwohl noch einige Minuten zu spielen waren, wertete der Schiedsrichter die Partie nicht als Spielabbruch, sondern als 1:0-Sieg für Saloniki. Diese tatsache stört Günes keinesfalls. Der Türkiyemspor-Übungsleiter gegenüber Fupa.net: "Diese drei Punkte darf Saloniki gerne haben. Wir sind eine faire Mannschaft und wollten kein Theater. Deshalb sind wir vom Platz gegangen. Das war eine einzige Katastrophe, was der Schiedsrichter angeboten hat. Eine krasse Beleidigung gegen unseren Verein."

