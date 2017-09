Peter Bosz, Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, wird beim Auswärtsspiel am Mittwoch (20.30 Uhr) beim Hamburger SV noch auf Innenverteidiger Marc Bartra und Offensivakteur André Schürrle verzichten.

"Die beiden haben teilweise mittrainiert, aber das Spiel kommt für Marc und 'Schü' noch zu früh", sagte der Niederländer einen Tag nach dem 5:0-Sieg gegen den 1. FC Köln und vor der anstehenden englischen Woche mit der Partie in Norddeutschland. Ein bisschen weiter als das zuletzt verletzte Duo ist Nationalspieler Mario Götze. Der Schütze des Weltmeistertores trainierte am Montagvormittag ebenfalls mit. "Wenn das morgen noch einmal im Training gut funktioniert, dann ist ein Einsatz möglich", meinte Bosz.

Vor allem auf den Außenverteidigerpositionen drückt Schwarz-Gelb derzeit der Schuh. Mit Kapitän Marcel Schmelzer (Außenbandteilsriss im Sprunggelenk), dem Portugiesen Raphael Guerreiro (Fußbruch), Erik Durm (Hüftebeschwerden) und dem gerade erst verpflichtete Jeremy Toljan (muskuläre Beschwerden) fallen vier Spieler mit diesem Anforderungsprofil aus. Toljan absolvierte am Morgen Laufrunden. "Bei ihm ist es eher eine Frage von Tagen als von Wochen", meinte Bosz, der am Trainingsgelände auch den in der vergangenen Woche an der Hüfte operierten Erik Durm begrüßen konnte."Wir haben kurz gesprochen", sage Bosz, "die OP ist gut gelungen. Jetzt muss er Reha machen. Wie lange das dauert, weiß ich nicht." Eine Rückkehr auf dem Platz noch in diesem Jahr scheint unwahrscheinlich.

Trotz der Probleme soll für den gegentorlosen Tabellenführer gegen den HSV ein Sieg her. "Ich finde, wir müssen alle Spiele gewinnen, egal, ob zuhause oder auswärts. Das ist immer die Einstellung, mit der wir in ein Spiel gehen", sagt der 53-Jährige: "Der HSV ist gut in die Saison gestartet, ich erwarte einen Gegner, der Selbstvertrauen hat. Aber das haben wir auch."