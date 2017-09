Der Stürmer erzielte beim 3:2 gegen Mengede 08/20 alle drei Tore für den SV Sodingen. Firtinaspor Wanne verliert Spiel und Trainer Cevdet Zorel.

„Am Ende zählen die drei Punkte. Außerdem war es wichtig, dass Peter Elbers endlich getroffen hat“, pustete SVS-Coach Carsten Droll nach dem wichtigen Heimsieg gegen Mengede durch. Dabei hätte es seine Mannschaft doch weniger spannend haben können, als es dann am Ende war. Die Sodinger führten durch zwei Elbers-Tore mit 2:0, spielten einen Vier- gegen-Zwei-Konter nicht gut aus und kassierten im direkten Gegenzug das 2:1. „Dadurch war Mengede wieder da und hat dann auch verdient das 2:2 erzielt“, so Carsten Droll weiter. Kurze Zeit später hatte der SVS dann Glück, dass die Gäste nur das Lattenkreuz trafen.

„In der Schlussphase haben wir uns dann wieder gefangen. Dass wir noch das 3:2 erzielen, ist am Ende dann auch immer mit Glück verbunden“, erklärte Carsten Droll. Fünf Minuten vor Schluss erzielte Peter Elbers mit seinem dritten Tor des Tages den Siegtreffer für die Gastgeber. Nach einer Ecke nahm Christian Mengert den zweiten Ball auf, setzte sich auf der Außenbahn durch und bediente Peter Elbers, der in der Mitte nur noch den Fuß hinhalten musste. „Diese Führung konnten wir dann über die Zeit retten. Es war eine durchschnittliche Leistung, aber am Ende zählen sowieso nur die drei Punkte. Wie wir diese geholt haben, danach fragt morgen kein Mensch mehr“, fasste Carsten Droll das Zustandekommen des Heimsiegs zusammen.