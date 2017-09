Nach überstandenen Muskelfaserriss steht die Rückkehr von Torwart Manuel Riemann bevor. Der Schlussmann des VfL Bochum könnte schon beim Auswärtsspiel in Nürnberg im Kader stehen.

Ob Manuel Riemann nach überstandenen Muskelfaserriss in Nürnberg zumindest wieder zum 18er Kader gehört, wird der Trainer wohl erst nach dem Abschlusstraining am Donnerstag in Nürnberg entscheiden.

Bandowski und Eisfeld vor dem Comeback

Zwei Spieler stehen vor ihrem Comeback. Thomas Eisfeld hat am Wochenende erstmals wieder Großteile des Mannschaftstrainings absolviert. Der Mittelfeldspieler: „Ich hatte einen entzündeten Nerv im Rücken, der mich außer Gefecht gesetzt hat. Jetzt geh ich davon aus, dass ich zu Wochenbeginn wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.“ Einen Tick weiter ist Jannik Bandowski. Torschütze in Duisburg und im Pokal, hatte ihn zuletzt eine Medikamentenallergie zurückgeworfen. Seit Donnerstag ist er wieder im Mannschaftstraining. Bandowski: „Mir geht es wieder richtig gut.“ Damit steigen in der englischen Woche die personellen Möglichkeiten Atalans, der in dieser Woche mit der Auswärtsaufgabe in Nürnberg und dem folgenden Heimspiel gegen Ingolstadt (Sonntag), zwei Mammutaufgaben zu bewältigen hat. So entfällt in dieser Woche der freie Tag, wobei es direkt nach dem Spiel in Nürnberg noch in der Nacht zurück nach Bochum geht.

Innenverteidiger als Dauerbrenner

Bochums Innenverteidiger Tim Hoogland und Felix Bastians sind die einzigen VfL-Profis, die in dieser Saison alle bisher gespielten 540 Zweitligaminuten auf dem Feld standen.